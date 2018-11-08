Тюменская биатлонная база будет загружена, несмотря на отсутствие этапов КМ

Источник: РИА "Новости"

Россия не будет принимать международные соревнования с сезона 2018/19 до сезона 2021/22.

«База используется на полную катушку, — сказал Кугаевский. — Здесь высокий уровень организации трансляций, для этого выполнено множество специальных мероприятий, трасса оборудована видеомониторами. Это добавляет имиджа биатлону».

«У нас постоянно стопроцентная загрузка, все лето и осенний период здесь находится множество команд по лыжным гонкам и биатлону, в том числе национальные сборные. На дальнейший период сюда уже практически невозможно попасть, если места не заказаны заранее. Сама по себе база работает на полную мощность», — добавил собеседник агентства.

Также Кугаевский напомнил, что в Тюменской области находится Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, где обучаются и проходят подготовку юные спортсмены.