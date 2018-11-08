Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
13:55 (мск), источник: ТАСС

Тюменская биатлонная база будет загружена, несмотря на отсутствие этапов КМ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тюменская база «Жемчужина Сибири» будет загружена соревнованиями по лыжным видам спорта, несмотря на отсутствие международных биатлонных состязаний в ближайшие годы. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россия не будет принимать международные соревнования с сезона 2018/19 до сезона 2021/22.

«База используется на полную катушку, — сказал Кугаевский. — Здесь высокий уровень организации трансляций, для этого выполнено множество специальных мероприятий, трасса оборудована видеомониторами. Это добавляет имиджа биатлону».

«У нас постоянно стопроцентная загрузка, все лето и осенний период здесь находится множество команд по лыжным гонкам и биатлону, в том числе национальные сборные. На дальнейший период сюда уже практически невозможно попасть, если места не заказаны заранее. Сама по себе база работает на полную мощность», — добавил собеседник агентства.

Также Кугаевский напомнил, что в Тюменской области находится Центр подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, где обучаются и проходят подготовку юные спортсмены.

Центр «Жемчужина Сибири» принял первые соревнования в 2011 году. В 2016 году здесь прошел чемпионат Европы по биатлону, в 2018-м — этап Кубка мира.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак»
Каррера: Искренне желаю «Спартаку» удачи
«Заслужил отстранение в 10 игр». Малкина обвиняют в грязной игре
Растопить лед: почему фигуристки начали раздеваться (видео)
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
Гол уфимца возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре: видео
Малиньяджи: Макгрегор — самый большой бомж в единоборствах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь