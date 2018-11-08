IBU объяснил, почему Россия в ближайшие четыре года не примет этапы Кубка мира

В четверг IBU опубликовал календарь соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22.
Россия не будет принимать международные соревнования под эгидой IBU ближайшие четыре года.
«IBU может выбирать из заявок, которые мы получили, — сказал Винклер. — Как видите, мы выбрали те страны, которые соответствовали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира».
Исполнительный комитет WADA 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим антидопинговому кодексу. РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, а с февраля 2016-го до июня 2017-го вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством (UKAD). В июне РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.