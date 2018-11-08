IBU объяснил, почему Россия в ближайшие четыре года не примет этапы Кубка мира

В четверг IBU опубликовал календарь соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22.

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Россия не будет принимать международные соревнования под эгидой IBU ближайшие четыре года.

«IBU может выбирать из заявок, которые мы получили, — сказал Винклер. — Как видите, мы выбрали те страны, которые соответствовали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира».