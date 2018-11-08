Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
30Массимо улетел. Невероятное прощание
14:22 (мск), источник: ТАСС

IBU объяснил, почему Россия в ближайшие четыре года не примет этапы Кубка мира

ТАСС, 8 ноября. Международный союз биатлонистов (IBU) при определении мест проведения этапов Кубка мира выбирал страны, которые соответствовали кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение всего периода подачи заявок, по этой причине в России не будут проводиться этапы Кубка мира по биатлону в ближайшие четыре года. Об этом заявил представитель пресс-службы IBU Кристиан Винклер, чьи слова приводит норвежский телеканал NRK.

Наверх

В четверг IBU опубликовал календарь соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22.

Читайте также
IBU открыл расследование о взятках для закрытия допинговых дел России

Россия не будет принимать международные соревнования под эгидой IBU ближайшие четыре года.

«IBU может выбирать из заявок, которые мы получили, — сказал Винклер. — Как видите, мы выбрали те страны, которые соответствовали кодексу WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира».

Исполнительный комитет WADA 20 сентября принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим антидопинговому кодексу. РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, а с февраля 2016-го до июня 2017-го вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством (UKAD). В июне РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.

Кубок мира
Общий зачет
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
«Вам понравится, обещаю»: что готовит «Спартак»
Каррера: Искренне желаю «Спартаку» удачи
«Заслужил отстранение в 10 игр». Малкина обвиняют в грязной игре
Растопить лед: почему фигуристки начали раздеваться (видео)
Емельяненко-младший рассказал о будущем без «Ахмата»
Гол уфимца возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре: видео
Малиньяджи: Макгрегор — самый большой бомж в единоборствах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь