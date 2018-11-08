Цибульский: Для проведения этапа Кубка мира в «Раубичах» проделана серьезная работа

«Проделана очень большая работа, которая велась на протяжении нескольких лет. Мы добились, что этап Кубка мира пройдет в “Раубичах”. Избрание Ольги Назаровой в технический комитет IBU, работа генерального секретаря БФБ Дарьи Домниковой — это все звенья одной цепи. Шаг за шагом федерация приближалась к тому, чтобы получить этап Кубка мира. Конечно, это было бы невозможно без решения главы государства Александра Лукашенко о проведении масштабной реконструкции спорткомплекса “Раубичи”. Теперь центр под Минском соответствует требованиям о проведении международных соревнований», — отметил Андриан Цибульский.

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Отвечая на вопрос о вместимости комплекса, председатель БФБ заверил, что и эта проблема будет решена. «На ближайшем крупном старте, чемпионате Европы-2019, будут установлены дополнительные трибуны (сборные конструкции), которые значительно увеличат вместимость. Особое внимание уделим открытию континентального форума, когда пройдут проводы из большого спорта наших легенд Дарьи Домрачевой и Надежный Скардино. Болельщиков ожидаем много, поэтому федерация, организаторы пройдут своеобразный экзамен. Летний чемпионат мира по биатлону-2019 и финал Кубка IBU 2020 года также станут своеобразной репетицией к этапу Кубка мира. Представители Международного союза биатлонистов лично смогут убедиться, что в Беларуси могут провести соревнования на самом высоком уровне при большом количестве зрителей. Рассчитываем и на поддержку болельщиков из России, которые, не сомневаюсь, приедут в “Раубичи” на крупные международные соревнования по биатлону», — сказал Андриан Цибульский.

Как заявил руководитель БФБ, на данный момент его волнует вопрос, как подготовить отечественных стреляющих лыжников к будущим стартам. «К Олимпиаде 2022 года в Пекине мы рассчитываем подготовить серьезный боеспособный состав», — добавил он.