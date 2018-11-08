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16:14 (мск), источник: ТАСС

Отсутствие международных стартов не отразится на загруженности биатлонных центров в РФ

ТАСС, 8 ноября. Отсутствие в России международных соревнований по биатлону в ближайшие четыре года не повлияет на загруженность основных биатлонных центров, которые, в частности, расположены в Тюмени, Ханты-Мансийске и Уфе, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Ранее представитель пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил норвежскому телеканалу NRK, что Россия не сможет принимать этапы Кубка мира даже в случае скорого восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах.

По мнению директора АУ «ЮграМегаСпорт» Валерия Радченко, несмотря на то, что до 2022 года Россия не значится в календаре турниров IBU, Центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко в Ханты-Мансийске, который регулярно принимал международные биатлонные старты самого высокого уровня начиная с 1997 года, не будет пустовать. «Во-первых, благодаря своему холодному климату Ханты-Мансийск уже в октябре принимает спортсменов на вкатку — первые в сезоне тренировки на снегу. Ежегодно сюда приезжают основные сборные по лыжным гонкам и биатлону из Казахстана, Белоруссии, тренируются россияне. Во-вторых, помимо региональных стартов, проходящих на регулярной основе, календарь соревнований включает и более крупные события, уже в следующем месяце Ханты-Мансийск примет первый этап Кубка России по биатлону, на котором будет опробована новая дисциплина — двойной масс-старт, обещающая стать одной из самых ярких и интересных для болельщиков», — сказал он в беседе с ТАСС.

Также он добавил, что стадион готов принимать и соревнования по другим видам спорта. «Центр зимних видов спорта имеет сертификаты гомологации (международная сертификация — прим. ТАСС) трасс Международной федерации лыжных гонок. Это значит, что здесь могут проходить соревнования по лыжным гонкам самого высокого уровня — чемпионаты России, этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Это касается не только зимнего периода, в августе 2019 года стадион во второй раз примет этап Кубка мира по лыжероллерам», — уточнил Радченко.

То, что принятое решение не отразится на дальнейшей работе еще одного крупного центра зимних видов спорта — «Жемчужина Сибири» — в Тюмени, отметил и исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов. «Он [центр] признан экспертами лучшим комплексом страны и одним из лучших в Европе. В “Жемчужине Сибири” созданы все условия для качественного тренировочного процесса и подготовки спортсменов. Молодые талантливые тюменские спортсмены все также востребованы и выступают на крупных международных соревнованиях — первенствах мира, Европы. Сейчас пять спортсменов находятся на отборе на первый этап Кубка мира в Финляндии», — пояснил он ТАСС.

Еще один спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон» функционирует в Уфе с 2001 года, в 2006 и 2012 годах он принял чемпионат мира по летнему биатлону, а в 2009 году — чемпионат Европы по биатлону. «Башкирия не подавала заявки на организацию проведения международных соревнований в ближайшие годы. Однако участие во всероссийских и региональных мероприятиях не запрещено, поэтому наш спортивно-оздоровительный комплекс “Биатлон” продолжит работу в штатном режиме и будет готовить спортсменов», — сообщили ТАСС в Министерстве молодежной политики и спорта Башкирии.

О ситуации

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года из-за допинговых нарушений российских спортсменов. В связи с этим СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных соревнований с сезона-2018/19 до восстановления в правах. Конгресс IBU 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Президент СБР Владимир Драчев ранее заявил ТАСС, что организация может вернуть полноправное членство уже в 2019 году на внеочередном конгрессе.

В четверг IBU опубликовал календарь соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22, Россия не будет принимать международные соревнования под эгидой IBU ближайшие четыре года. Представитель пресс-службы IBU Кристиан Винклер заявил норвежскому телеканалу NRK, что Россия не сможет принимать международные соревнования по биатлону до сезона-2022/23 даже в случае скорого восстановления СБР в правах.

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