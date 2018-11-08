На обочине. Россия осталась на четыре года без большого биатлона

Источник: Советский спорт

Цикл очищения

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Президенту СБР Владимиру Драчеву досталось столь тяжелое во всех смыслах наследство, что для разгребания авгиевых конюшен может не хватить и всего президентского срока, а спрашивать результаты будут уже после первого сезона. Теперь понятно, почему экс-губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев говорит о проваленном конгрессе. Четыре года изоляции это тоже его последствия. Возможно, у России будет еще шанс получить через пару лет этапы Кубка IBU, чемпионат Европы, летние или европейские чемпионаты, но эти соревнования станут лишь актом благотворительности с нашей стороны. Они массовы и требуют больших затрат, но при этом не приносят дивидендов.

От того, что Кубок или чемпионат мира не будет проходить в России наши комплексы сильно не пострадают, заверил Драчев корреспондента Советского спорта. Главное, чтобы наши спортсмены выступали и боролись за медали, а на каких стадионах они будут делать это, не так принципиально. Сейчас нам нужно работать с регионами, развивать молодежь и готовить команду. Конечно, в будущем, после восстановления СБР будем поднимать вопрос о возвращении Кубка мира в Россию. У нас в стране самое большое в мире число биатлонистов и комплексов. Но, к сожалению, так получилось, что у нас не было хороших отношений с зарубежными коллегами в последние годы. С другой стороны, пришло время обратить внимание на наши внутренние проблемы и заняться их решением.

Куй железо, пока горячо

Морально, Россия была готова к таким мерам, хотя по практике прошлых лет IBU лишь на год вперед определялся со своими планами, а в этом году расписали сразу на четырехлетие. Логично предположить, что это было сделано специально. WADA восстановила РУСАДА, не за горами полное восстановление СБР, а козырей в рукавах беглого доктора Родченкова остается все меньше, поэтому надо принять максимум санкций именно в этот момент. Календарь расписали без России заранее, а в качестве акта доброй воли и соблюдения баланса западной и восточной Европы бросили подачки соседям из Эстонии и Белоруссии, где пройдут соседние послеолимпийские этапы. С точки зрения массового интереса это самый невыгодный продукт, но для маленьких стран большой праздник.

Возможности возразить новому мировому порядку в биатлоне у России нет в принципе. Ни в исполкоме, ни в других органах власти у нас не осталось представителей, а пост первого вице-президента отошел к чеху Иржи Гамзе, который ради него и поддерживал изначально прессинг на Россию вместе с президентом Улле Далином.

С таким статусом он и с чемпионатом мира в Нове-Место может подождать пару лет, тем более что в Кубке мира чешская арена прописалась надолго и всерьез, так же как и французский Ле Гран-Борнан. Невероятно успешный прошлогодний этап ознаменовался во Франции настоящим биатлонным бумом, который поднял великолепный Мартен Фуркад, а потому за заполняемость трибун в небольшой альпийской деревне не приходится волноваться.

Тюмень готова начать все с нуля

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России все это время остается терпеть, ждать и не делать новых ошибок. В конце 90-х годов у нас тоже не было Кубка мира. Новосибирский биатлонный комплекс безнадежно устаревал, а ханты-мансийский еще не построили. Югре тоже было не просто сразу завоевать симпатии биатлонной семьи пришлось провести несколько коммерческих и международных соревнований низшего ранга. Со строительством арены Жемчужина Сибири этим же путем пошла и Тюмень. Итогом стало получение финального этапа Кубка мира и чемпионата мира, который был отозван из-за допингового скандала. Тюмени теперь придется начинать сначала и возрождение губернаторских стартов не оставит комплекс без большого биатлона.

Еще во время летнего чемпионата России обсуждалось возрождение соревнований на призы губернатора Тюменской области, рассказал генеральный директор ИА Тюменская арена Дмитрий Рыбьяков. Если не проводить в Жемчужине Сибири крупные международные соревнования, то сам комплекс будет угасать. Тренировки и чемпионат России не заменят серьезные международные соревнования. Есть вариант возродить Гонку чемпионов, попробовать новые форматы соревнований. Можно договориться о трансляции с каналом Евроспорт и сделать соревнования интересными для международной аудитории, а затраты не будут намного выше Кубка мира.

Вопрос в том, поедут ли мировые звезды в Тюмень даже за хорошие призовые? Себастьян Самуэльссон, сборная Украины и прочие идейные вряд ли, но собрать хорошую банду под конец сезона Россия все еще может. Да и болельщики с радостью приедут в Тюмень из всех регионов по ту сторону Урала. Для тех же, кто живет в Москве, отличные возможности открывают Отепя и Минск, находящиеся в ночи езды на поезде, а жители Питера и Карелии по традиции заполнят Контиолахти. Биатлон и Россия не расстаются окончательно, но кто сказал, что путь очищения будет легким.