На обочине. Россия осталась на четыре года без большого биатлона
Впервые в этом веке четыре сезона подряд Кубок мира по биатлону не будет проходить в России. Что привело к очередному провалу и как выбраться из унизительной изоляции?
Впервые в этом веке четыре сезона подряд Кубок мира по биатлону не будет проходить в России. Что привело к очередному провалу и как выбраться из унизительной изоляции?
Президенту СБР Владимиру Драчеву досталось столь тяжелое во всех смыслах наследство, что для разгребания авгиевых конюшен может не хватить и всего президентского срока, а спрашивать результаты будут уже после первого сезона. Теперь понятно, почему
От того, что Кубок или чемпионат мира не будет проходить в России наши комплексы сильно не пострадают, заверил Драчев корреспондента Советского спорта. Главное, чтобы наши спортсмены выступали и боролись за медали, а на каких стадионах они будут делать это, не так принципиально. Сейчас нам нужно работать с регионами, развивать молодежь и готовить команду. Конечно, в будущем, после восстановления СБР будем поднимать вопрос о возвращении Кубка мира в Россию. У нас в стране самое большое в мире число биатлонистов и комплексов. Но, к сожалению, так получилось, что у нас не было хороших отношений с зарубежными коллегами в последние годы. С другой стороны, пришло время обратить внимание на наши внутренние проблемы и заняться их решением.
Морально, Россия была готова к таким мерам, хотя по практике прошлых лет IBU лишь на год вперед определялся со своими планами, а в этом году расписали сразу на четырехлетие. Логично предположить, что это было сделано специально. WADA восстановила РУСАДА, не за горами полное восстановление СБР, а козырей в рукавах беглого доктора Родченкова остается все меньше, поэтому надо принять максимум санкций именно в этот момент. Календарь расписали без России заранее, а в качестве акта доброй воли и соблюдения баланса западной и восточной Европы бросили подачки соседям из Эстонии и Белоруссии, где пройдут соседние послеолимпийские этапы. С точки зрения массового интереса это самый невыгодный продукт, но для маленьких стран большой праздник.
С таким статусом он и с чемпионатом мира в
России все это время остается терпеть, ждать и не делать новых ошибок. В конце 90-х годов у нас тоже не было Кубка мира. Новосибирский биатлонный комплекс безнадежно устаревал, а
Еще во время летнего чемпионата России обсуждалось возрождение соревнований на призы губернатора Тюменской области, рассказал генеральный директор ИА Тюменская арена Дмитрий Рыбьяков. Если не проводить в Жемчужине Сибири крупные международные соревнования, то сам комплекс будет угасать. Тренировки и чемпионат России не заменят серьезные международные соревнования. Есть вариант возродить Гонку чемпионов, попробовать новые форматы соревнований. Можно договориться о трансляции с каналом Евроспорт и сделать соревнования интересными для международной аудитории, а затраты не будут намного выше Кубка мира.
Вопрос в том, поедут ли мировые звезды в Тюмень даже за хорошие призовые? Себастьян Самуэльссон, сборная Украины и прочие идейные вряд ли, но собрать хорошую банду под конец сезона Россия все еще может. Да и болельщики с радостью приедут в Тюмень из всех регионов по ту сторону Урала. Для тех же, кто живет в Москве, отличные возможности открывают Отепя и Минск, находящиеся в ночи езды на поезде, а жители Питера и Карелии по традиции заполнят Контиолахти. Биатлон и Россия не расстаются окончательно, но кто сказал, что путь очищения будет легким.
Александр Круглов