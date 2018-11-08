Уха от IBU. Мировой биатлон обошел Россию стороной
В текущем олимпийском цикле международных соревнований в России не будет.
В текущем олимпийском цикле международных соревнований в России не будет.
В обнародованном Международным союзом биатлонистов календаре соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22 нет ни одного старта в России. В IBU объяснили, что не рассматривали заявки от страны, которая на момент подачи не соответствовала требованиям Всемирного антидопингового агентства.
— IBU может свободно выбирать из заявок, которые мы получаем, — заявил представитель
Наверное, это ожидаемый итог того, что происходило с российским биатлоном в последние два года. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU. Причиной такого жесткого решения стали допинговые нарушения со стороны российских спортсменов.
Информация о том, что
7 сентября на конгрессе IBU в хорватском Порече СБР было отказано в восстановлении. Что будет дальше, станет ясно после встречи руководства IBU и СБР в Москве в середине ноября. Вряд ли стоит ждать
Напомним, что на том же конгрессе были утверждены правила подачи заявок на проведение международных соревнований.
Согласно этим правилам, «мероприятия IBU могут принимать только
Ранее IBU лишил Россию международных стартов в сезонах-2018/19 и 2019/2020. То, что РУСАДА после конгресса IBU было восстановлено в правах, уже никого не интересовало.
— В сезонах 20−21 и в 21−22 в России не будет международных соревнований по биатлону! Кубков Мира и.т.д! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг
В лучшем случае России могут дать этап Кубка IBU или чемпионат Европы, и то не в ближайшие два года. Внести изменения в календарь менее статусных соревнований можно всегда, но не в календарь Кубка мира. Так что финал Кубка мира, который прошел в марте в Тюмени, повторится в нашей стране еще нескоро.
До следующего олимпийского цикла самым престижным биатлонным соревнованием в России будет национальный чемпионат. Но его зачастую пропускают спортсмены из первой сборной, которые не считают нужным тратить силы в борьбе с конкурентами из регионов, да еще и по окончании сезона.
Хотя на прошлом чемпионате России обратили на себя внимание Никита Поршнев и Маргарита Васильева, которые нынешний сезон начали уже в составе первой сборной.
Пока же наблюдать всех лучших спортсменов мира (Кубок мира, Кубок IBU, юниорский Кубок IBU) воочию будут в 17 странах. Этапы Кубка мира получили, например, Эстония и Белоруссия. Возможно, в следующем олимпийском цикле международный биатлон вернется и в Россию. Но до этого точно еще долго.