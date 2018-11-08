Уха от IBU. Мировой биатлон обошел Россию стороной

Источник: Спорт-Экспресс

В обнародованном Международным союзом биатлонистов календаре соревнований на сезоны-2020/21 и 2021/22 нет ни одного старта в России. В IBU объяснили, что не рассматривали заявки от страны, которая на момент подачи не соответствовала требованиям Всемирного антидопингового агентства.

Мы стоим на своих принципах

— IBU может свободно выбирать из заявок, которые мы получаем, — заявил представитель пресс-службы IBU Кристиан Винклер. — Мы выбрали страны, которые были одобрены ВАДА на протяжении всего процесса подачи заявок. Мы стоим на своих принципах, так что это одна из причин того, что мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира.

Наверное, это ожидаемый итог того, что происходило с российским биатлоном в последние два года. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU. Причиной такого жесткого решения стали допинговые нарушения со стороны российских спортсменов.

Информация о том, что кто-то из россиян уличен в нарушении антидопинговых правил, появлялась регулярность. В списках тех, кого обвинили IBU и МОК, оказались даже Ольга Зайцева, Евгений Устюгов, Светлана Слепцова.

7 сентября на конгрессе IBU в хорватском Порече СБР было отказано в восстановлении. Что будет дальше, станет ясно после встречи руководства IBU и СБР в Москве в середине ноября. Вряд ли стоит ждать каких-то немедленных подвижек в урегулировании ситуации.

Ребята совсем уху ели

Напомним, что на том же конгрессе были утверждены правила подачи заявок на проведение международных соревнований.

Согласно этим правилам, «мероприятия IBU могут принимать только федерации-члены, антидопинговые агентства стран которых полностью соответствуют всем требованиям ВАДА как на момент подачи заявок, так и на момент проведения соревнований».

Ранее IBU лишил Россию международных стартов в сезонах-2018/19 и 2019/2020. То, что РУСАДА после конгресса IBU было восстановлено в правах, уже никого не интересовало.

— В сезонах 20−21 и в 21−22 в России не будет международных соревнований по биатлону! Кубков Мира и.т.д! Причем нужно было побыстрее принять календарь, вдруг что-нибудь позитивное произойдет! Маленькое утешение, что в Белоруссии этап пройдет в Олимпийский год! Но, если разобраться, новые ребята из IBU совсем уху ели! — именно так в своем инстаграме отреагировал на международный календарь комментатор Дмитрий Губерниев.

В лучшем случае России могут дать этап Кубка IBU или чемпионат Европы, и то не в ближайшие два года. Внести изменения в календарь менее статусных соревнований можно всегда, но не в календарь Кубка мира. Так что финал Кубка мира, который прошел в марте в Тюмени, повторится в нашей стране еще нескоро.

Остаются только российские старты

До следующего олимпийского цикла самым престижным биатлонным соревнованием в России будет национальный чемпионат. Но его зачастую пропускают спортсмены из первой сборной, которые не считают нужным тратить силы в борьбе с конкурентами из регионов, да еще и по окончании сезона.

Хотя на прошлом чемпионате России обратили на себя внимание Никита Поршнев и Маргарита Васильева, которые нынешний сезон начали уже в составе первой сборной.