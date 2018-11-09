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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Драчёв: После восстановления СБР поднимем вопрос о возвращении КМ в Россию

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение IBU не проводить международные соревнования в России в сезонах 2020/21 и 2021/22.

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«От того, что Кубок или чемпионат мира не будет проходить в России, наши комплексы сильно не пострадают. Главное, чтобы наши спортсмены выступали и боролись за медали, а на каких стадионах они будут делать это, не так принципиально. Сейчас нам нужно работать с регионами, развивать молодёжь и готовить команду.

Конечно, в будущем, после восстановления СБР будем поднимать вопрос о возвращении Кубка мира в Россию. У нас в стране самое большое в мире число биатлонистов и комплексов. Но, к сожалению, так получилось, что у нас не было хороших отношений с зарубежными коллегами в последние годы. С другой стороны, пришло время обратить внимание на наши внутренние проблемы и заняться их решением", — цитирует Драчёва «Советский спорт».

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