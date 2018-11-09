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22:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор в финском Контиолахти, который продлится до 27 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

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К тренировкам в Финляндии приступят: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Юркевич, Анна Сола, Инна Костюченко, Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова и Арина Яборова.

Старший тренер женской команды Василий Лещенко рассказал пресс-службе федерации о предстоящем сборе и о принципах формирования команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. «После завершения подготовки в Контиолахти 28 ноября спортсменки отправятся в Поклюку на первый этап Кубка мира и на дебютный этап Кубка IBU в Идре. У нас запланированы две контрольные тренировки ближе к концу сбора. Скорее всего, контрольные старты пройдут в формате спринта, по итогам которых будем формировать состав команды для участия на Кубке мира. Основу команды составят Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Анна Сола и Динара Алимбекова. Возможно, позже к ним добавятся сестры Кручинкины, которым предстоит выполнить критерии для участия в Кубке IBU», — отметил он.

Двумя днями ранее, 7 ноября, юниорская команда выехала на сбор в Финляндию и уже приступила к тренировкам на снегу.

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