Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор

Старший тренер женской команды Василий Лещенко рассказал пресс-службе федерации о предстоящем сборе и о принципах формирования команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU. «После завершения подготовки в Контиолахти 28 ноября спортсменки отправятся в Поклюку на первый этап Кубка мира и на дебютный этап Кубка IBU в Идре. У нас запланированы две контрольные тренировки ближе к концу сбора. Скорее всего, контрольные старты пройдут в формате спринта, по итогам которых будем формировать состав команды для участия на Кубке мира. Основу команды составят Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Анна Сола и Динара Алимбекова. Возможно, позже к ним добавятся сестры Кручинкины, которым предстоит выполнить критерии для участия в Кубке IBU», — отметил он.