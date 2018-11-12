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11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В твоих глазах божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен

ВАДА закрыло шведскую антидопинговую лабораторию. ЧМ по биатлону — 2019 пройдёт в Швеции. Эй, «незащищённые», бойкотировать будете?

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Источник: РИА "Новости"

Три недели до старта нового биатлонного сезона. Всего три.

У шведов большие проблемы с допинговой лабораторией, её работа приостановлена. Мог ли Дмитрий Губерниев упустить такой шанс и навалять (заочно, конечно) главному борцу с допингом в биатлоне? Не мог и не упустил.

А тут ещё и Лаура Дальмайер вновь возобновила карьеру, а в IBU всё никак не разберутся со взятками. Их вроде нет, но президент за них уже наказан.

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Шведский борец среди овец

В конце прошлой недели Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что оставляет в силе частичную приостановку антидопинговой лаборатории в Стокгольме. Оказалось, что шведская лаборатория по-прежнему не соответствует нормам ВАДА. Говоря простым языком, в ВАДА не уверены, что шведы могут предоставить условия для адекватных проверок допинг-проб своих спортсменов. Что-то напоминает, не правда ли?

Конечно, главный комментатор биатлона в стране Губерниев не мог остаться в стороне от такой горячей темы и предложил Себастиану Самуэльссону бойкотировать чемпионат мира, который по иронии судьбы пройдёт в этом сезоне как раз в шведском Эстерсунде. Самуэльссон был в числе главных инициаторов бойкота этапа Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне, заявив, что не поедет в страну, где не могут организовать нормальные проверки на допинг.

Карма штука такая, делает ответный удар, когда этого меньше всего ждёшь. Шведский биатлонист боролся-боролся с беспределом и произволом, но беда пришла, откуда не ждали. До Самуэльссона дошло предложение о бойкоте домашнего чемпионата мира, что стало бы доказательством его принципиальной позиции по борьбе с допингом. Вот что на это ответил сам спортсмен.

«Нет, для меня большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на 6 месяцев, и наличием государственной программы допинга».

Забавно, что когда Себастиан бойкотировал тюменский этап, то ни слова не говорил про государственную систему применения допинга в России. Он то как раз заявлял, что не чувствует себя безопасности в Тюмени, так как ему могут подсыпать что угодно и куда угодно. Такой противоречивый и такой непостоянный Самуэльссон! Тем временем в масс-старте на чемпионате Швеции наш герой занял почётное 16-е место с двухминутным отставанием от человека по имени Мартин Понсилуома.

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Снова здорова

Олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер объявила о приостановлении спортивной деятельности на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем. Опять. Не прошло и месяца, как немка заявила, что чувствует себя гораздо лучше и возобновила тренировки. Опять. Мы уже говорили о том, что очень хочется сделать некоторые выводы по таким метаморфозам с состоянием здоровья Лауры, но сделав это, чем мы будем лучше того же Самуэльссона и компании, обвиняющих других без каких-либо доказательств. Просто будет интересно понаблюдать, на что способна Дальмайер, пропустившая важнейший месяц подготовки к сезону.

C IBU взятки гладки

Не только в российским биатлоне творятся непонятные вещи. Международный союз биатлонистов также погряз в коррупционных скандалах, которые вынудили бессменного главу IBU Андерса Бессеберга с позором покинуть организацию. Его обвиняли в том, что он пользовался услугами проституток в обмен на сокрытие информации о положительных допинг-пробах российских биатлонистов. Там были и другие обвинения, но почему-то запомнилось про проституток.

Так или иначе в IBU прождали полгода и внезапно начали расследование по этому делу сейчас, за две с небольшим недели до старта Кубка мира. В организации заявили, что будут действовать чётко и оперативно. Что означают эти два слова в понимании людей из IBU, пока остаётся загадкой.

Бьорндален круче Бё

Завершивший профессиональную карьеру восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален по-прежнему в полном порядке и боевой форме. На прошлой неделе он соревновался с братьями Бё в точности стрельбы. Как вы думаете всё это закончилось? Конечно же, победой Уле-Эйнара, который закрыл все пять мишеней, в то время как Тарьей промахнулся в два раза, а Йоханнес и вовсе четыре. Эх, а может быть, надо было ещё сезончик, Уле?

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