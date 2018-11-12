В твоих глазах божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен
ВАДА закрыло шведскую антидопинговую лабораторию. ЧМ по биатлону — 2019 пройдёт в Швеции. Эй, «незащищённые», бойкотировать будете?
ВАДА закрыло шведскую антидопинговую лабораторию. ЧМ по биатлону — 2019 пройдёт в Швеции. Эй, «незащищённые», бойкотировать будете?
Три недели до старта нового биатлонного сезона. Всего три.
У шведов большие проблемы с допинговой лабораторией, её работа приостановлена. Мог ли Дмитрий Губерниев упустить такой шанс и навалять (заочно, конечно) главному борцу с допингом в биатлоне? Не мог и не упустил.
А тут ещё и Лаура Дальмайер вновь возобновила карьеру, а в IBU всё никак не разберутся со взятками. Их вроде нет, но президент за них уже наказан.
В конце прошлой недели Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что оставляет в силе частичную приостановку антидопинговой лаборатории в Стокгольме. Оказалось, что шведская лаборатория
Конечно, главный комментатор биатлона в стране Губерниев не мог остаться в стороне от такой горячей темы и предложил Себастиану Самуэльссону бойкотировать чемпионат мира, который по иронии судьбы пройдёт в этом сезоне как раз в шведском Эстерсунде. Самуэльссон был в числе главных инициаторов бойкота этапа Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне, заявив, что не поедет в страну, где не могут организовать нормальные проверки на допинг.
Карма штука такая, делает ответный удар, когда этого меньше всего ждёшь. Шведский биатлонист
«Нет, для меня большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на 6 месяцев, и наличием государственной программы допинга».
Забавно, что когда Себастиан бойкотировал тюменский этап, то ни слова не говорил про государственную систему применения допинга в России. Он то как раз заявлял, что не чувствует себя безопасности в Тюмени, так как ему могут подсыпать что угодно и куда угодно. Такой противоречивый и такой непостоянный Самуэльссон! Тем временем в
Олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер объявила о приостановлении спортивной деятельности на неопределённый срок
Не только в российским биатлоне творятся непонятные вещи. Международный союз биатлонистов также погряз в коррупционных скандалах, которые вынудили бессменного главу IBU Андерса Бессеберга с позором покинуть организацию. Его обвиняли в том, что он пользовался услугами проституток в обмен на сокрытие информации о положительных
Так или иначе в IBU прождали полгода и внезапно начали расследование по этому делу сейчас, за две с небольшим недели до старта Кубка мира. В организации заявили, что будут действовать чётко и оперативно. Что означают эти два слова в понимании людей из IBU, пока остаётся загадкой.
Завершивший профессиональную карьеру восьмикратный олимпийский чемпион