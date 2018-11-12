В твоих глазах божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен

Источник: РИА "Новости"

Три недели до старта нового биатлонного сезона. Всего три.

У шведов большие проблемы с допинговой лабораторией, её работа приостановлена. Мог ли Дмитрий Губерниев упустить такой шанс и навалять (заочно, конечно) главному борцу с допингом в биатлоне? Не мог и не упустил.

А тут ещё и Лаура Дальмайер вновь возобновила карьеру, а в IBU всё никак не разберутся со взятками. Их вроде нет, но президент за них уже наказан.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqAVnncBsV7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqAVnncBsV7/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Непримиримый парниша заявил , что есть разница между закрытием лабы в Стокгольме и государственной - о как - системой допинга в России !!! С ..... в глаза - божья роса !!!! ?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️?‍♂️???????????????????????????? #допинг #самюэльссон #конечнозассал #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-10T15:43:42+00:00">10 Ноя 2018 в 7:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шведский борец среди овец

В конце прошлой недели Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что оставляет в силе частичную приостановку антидопинговой лаборатории в Стокгольме. Оказалось, что шведская лаборатория по-прежнему не соответствует нормам ВАДА. Говоря простым языком, в ВАДА не уверены, что шведы могут предоставить условия для адекватных проверок допинг-проб своих спортсменов. Что-то напоминает, не правда ли?

Конечно, главный комментатор биатлона в стране Губерниев не мог остаться в стороне от такой горячей темы и предложил Себастиану Самуэльссону бойкотировать чемпионат мира, который по иронии судьбы пройдёт в этом сезоне как раз в шведском Эстерсунде. Самуэльссон был в числе главных инициаторов бойкота этапа Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне, заявив, что не поедет в страну, где не могут организовать нормальные проверки на допинг.

Карма штука такая, делает ответный удар, когда этого меньше всего ждёшь. Шведский биатлонист боролся-боролся с беспределом и произволом, но беда пришла, откуда не ждали. До Самуэльссона дошло предложение о бойкоте домашнего чемпионата мира, что стало бы доказательством его принципиальной позиции по борьбе с допингом. Вот что на это ответил сам спортсмен.



«Нет, для меня большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на 6 месяцев, и наличием государственной программы допинга».



Забавно, что когда Себастиан бойкотировал тюменский этап, то ни слова не говорил про государственную систему применения допинга в России. Он то как раз заявлял, что не чувствует себя безопасности в Тюмени, так как ему могут подсыпать что угодно и куда угодно. Такой противоречивый и такой непостоянный Самуэльссон! Тем временем в масс-старте на чемпионате Швеции наш герой занял почётное 16-е место с двухминутным отставанием от человека по имени Мартин Понсилуома.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bp9ao6ihiKO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bp9ao6ihiKO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Как известно , WADA приостановило работу антидопингового агенства в Стокгольме на полгода !!!! Тест на точность проверки проб был провален !!!!! Себастьян , ты всегда был непримиримым борцом с допингом , возьми на себя смелость и бойкотируй чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде !!!! Принципиальность прежде всего , уверен Вашингтон и Оттава поддержат и тоже не приедут в Швецию , где так плохо организуют проверку допинг - проб !!!! Кстати , не эта ли лаба усиленно проверяла разных прочих шведов перед Пхенчханом ????? И смех и Пих !!!!! ????????????????????????????????????????? #швеция #самюэльссон #бойкот #лаборатория #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #допинг #ждембойкота #илизассыт?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T12:29:51+00:00">9 Ноя 2018 в 4:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Снова здорова

Олимпийская чемпионка из Германии Лаура Дальмайер объявила о приостановлении спортивной деятельности на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем. Опять. Не прошло и месяца, как немка заявила, что чувствует себя гораздо лучше и возобновила тренировки. Опять. Мы уже говорили о том, что очень хочется сделать некоторые выводы по таким метаморфозам с состоянием здоровья Лауры, но сделав это, чем мы будем лучше того же Самуэльссона и компании, обвиняющих других без каких-либо доказательств. Просто будет интересно понаблюдать, на что способна Дальмайер, пропустившая важнейший месяц подготовки к сезону.

C IBU взятки гладки

Не только в российским биатлоне творятся непонятные вещи. Международный союз биатлонистов также погряз в коррупционных скандалах, которые вынудили бессменного главу IBU Андерса Бессеберга с позором покинуть организацию. Его обвиняли в том, что он пользовался услугами проституток в обмен на сокрытие информации о положительных допинг-пробах российских биатлонистов. Там были и другие обвинения, но почему-то запомнилось про проституток.

Так или иначе в IBU прождали полгода и внезапно начали расследование по этому делу сейчас, за две с небольшим недели до старта Кубка мира. В организации заявили, что будут действовать чётко и оперативно. Что означают эти два слова в понимании людей из IBU, пока остаётся загадкой.

Бьорндален круче Бё