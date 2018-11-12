Сборная Швеции по биатлону пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США
Сборная Швеции по биатлону пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые пройдут в феврале 2019 года, сообщает NSD.
Сборная Швеции по биатлону пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые пройдут в феврале 2019 года, сообщает NSD.
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Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) намечен на
Стартовый этап Кубка мира состоится в Поклюке (Словения)
В состав сборной Швеции на сезон-2018/19 вошли: Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Муна Брорссон, Эмма Нильссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Шардин Слоф, Фредрик Линдстрём, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Турстейн Стенерсен, Оскар Ольссон.