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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Швеции по биатлону пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США

Сборная Швеции по биатлону пропустит североамериканские этапы Кубка мира, которые пройдут в феврале 2019 года, сообщает NSD.

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Спортсмены примут участие в чемпионате Европы, который состоится в Беларуси 20—24 февраля.

Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) намечен на 7—10 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) — 14—18 февраля. С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону.

Стартовый этап Кубка мира состоится в Поклюке (Словения) 2—9 декабря.

В состав сборной Швеции на сезон-2018/19 вошли: Ханна Эберг, Анна Магнуссон, Муна Брорссон, Эмма Нильссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Шардин Слоф, Фредрик Линдстрём, Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Турстейн Стенерсен, Оскар Ольссон.

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