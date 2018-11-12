Сборная Швеции по биатлону пропустит этапы Кубка мира в Канаде и США

Спортсмены примут участие в чемпионате Европы, который состоится в Беларуси 20—24 февраля .

Этап Кубка мира в Кэнморе (Канада) намечен на 7—10 февраля , в Солт-Лейк-Сити (США) — 14—18 февраля . С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону.