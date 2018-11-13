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16:50 (мск), источник: ТАСС

Встреча главы IBU с руководством Союза биатлонистов России пройдет 15 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Встреча руководителей Международного союза биатлонистов (IBU) и Союза биатлонистов России (СБР) пройдет в Москве с 15 ноября. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Главной темой переговоров, на которых будет присутствовать новый президент IBU Олле Далин, станет восстановление полноправного членства СБР в международной федерации. Делегация IBU прибудет в российскую столицу 14 ноября, встречи состоятся днем позже. Предполагается, что встречи руководства IBU и СБР пройдут в Государственной думе РФ и Олимпийском комитете России (ОКР).

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года на фоне допингового скандала в российском спорте, который затронул и биатлон. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. 7 сентября конгресс IBU проголосовал за сохранение текущего статуса СБР, по этой причине Россия не примет международные соревнования по биатлону в сезонах — 2020/21 и 2021/22. При этом российские биатлонисты сохраняют возможность участия в международных соревнованиях.

Швед Далин во главе IBU в сентябре сменил Андерса Бессеберга, который руководил организацией со дня ее создания в 1993 году. Норвежец был вынужден покинуть пост весной, за несколько месяцев до истечения срока его президентских полномочий, поскольку стал фигурантом дела о коррупции в IBU, связанного с сокрытием допинговых нарушений.

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