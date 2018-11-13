Встреча главы IBU с руководством Союза биатлонистов России пройдет 15 ноября

Источник: РИА "Новости"

Главной темой переговоров, на которых будет присутствовать новый президент IBU Олле Далин, станет восстановление полноправного членства СБР в международной федерации. Делегация IBU прибудет в российскую столицу 14 ноября, встречи состоятся днем позже. Предполагается, что встречи руководства IBU и СБР пройдут в Государственной думе РФ и Олимпийском комитете России (ОКР).

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года на фоне допингового скандала в российском спорте, который затронул и биатлон. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. 7 сентября конгресс IBU проголосовал за сохранение текущего статуса СБР, по этой причине Россия не примет международные соревнования по биатлону в сезонах — 2020/21 и 2021/22. При этом российские биатлонисты сохраняют возможность участия в международных соревнованиях.