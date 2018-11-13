Украинским биатлонистам оформят вид на жительство в Австрии

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, все биатлонисты, нуждающиеся в визе, на один день прервут подготовку к сезону и 15-го ноября прибудут в Киев для прохождения формальных процедур.

Это делается для того, чтобы устранить проблемы, связанные с количеством дней пребывания в зоне стран Шенгенского соглашения, которые возникают исходя из особенностей календаря биатлонного сезона. Шенгенские визы разрешают пребывать на территории соглашения не более, чем 90 дней в полгода.