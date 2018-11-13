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17:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украинским биатлонистам оформят вид на жительство в Австрии

Посольство Австрийской Республики в Украине поможет спортсменам оформить вид на жительство, информирует biathlon.com.ua.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, все биатлонисты, нуждающиеся в визе, на один день прервут подготовку к сезону и 15-го ноября прибудут в Киев для прохождения формальных процедур.

Это делается для того, чтобы устранить проблемы, связанные с количеством дней пребывания в зоне стран Шенгенского соглашения, которые возникают исходя из особенностей календаря биатлонного сезона. Шенгенские визы разрешают пребывать на территории соглашения не более, чем 90 дней в полгода.

Отмечается, что два предыдущих сезона с решением данной проблемы помогало Посольство Королевства Норвегия в Украине. Они выдавали спортсменам и тренерам национальные визы, благодаря которым можно было находиться в этой стране без учета шенгенских дней. Однако продление таких виз невозможно в течение более чем двух лет подряд.

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