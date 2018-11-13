Сашурин: Обычная практика в Беларуси — пригласить россиян, а своих отодвинуть

Источник: РИА "Новости"

«У меня уже достаточно давно пессимистичное настроение из-за того, как развивается биатлон в Беларуси. И, естественно, после ухода из большого спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино оптимизма не прибавилось.

В сборную Беларуси пригласили много спортсменов из России? Пусть скажут спасибо, что этим спортсменам не дали двухлетний запрет на выступление за белорусскую команду. Та же белоруска Дарья Блашко, которая сменила гражданство на украинское, как раз-таки и не имеет права два года выступать на официальных соревнованиях за национальную сборную Украины.