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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Сашурин: Обычная практика в Беларуси — пригласить россиян, а своих отодвинуть

Бывший белорусский биатлонист Вадим Сашурин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня уже достаточно давно пессимистичное настроение из-за того, как развивается биатлон в Беларуси. И, естественно, после ухода из большого спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино оптимизма не прибавилось.

В сборную Беларуси пригласили много спортсменов из России? Пусть скажут спасибо, что этим спортсменам не дали двухлетний запрет на выступление за белорусскую команду. Та же белоруска Дарья Блашко, которая сменила гражданство на украинское, как раз-таки и не имеет права два года выступать на официальных соревнованиях за национальную сборную Украины.

А вообще, это обычная практика белорусских спортивных чиновников — пригласить россиян, а своих отодвинуть в сторону. И это в такой ситуации, наверное, единственное правильное решение, ведь российские спортсмены приходят с готовой базой. А своих готовить, по-видимому, либо не хотим, или не умеем", — сказал Сашурин в интервью газете «Народная воля».

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