Сашурин: Обычная практика в Беларуси — пригласить россиян, а своих отодвинуть
Бывший белорусский биатлонист Вадим Сашурин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Бывший белорусский биатлонист Вадим Сашурин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«У меня уже достаточно давно пессимистичное настроение
В сборную Беларуси пригласили много спортсменов из России? Пусть скажут спасибо, что этим спортсменам не дали двухлетний запрет на выступление за белорусскую команду. Та же белоруска Дарья Блашко, которая сменила гражданство на украинское, как
А вообще, это обычная практика белорусских спортивных чиновников — пригласить россиян, а своих отодвинуть в сторону. И это в такой ситуации, наверное, единственное правильное решение, ведь российские спортсмены приходят с готовой базой. А своих готовить,