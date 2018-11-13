Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
30«Зенит» потерял очки и Дзюбу в игре с ЦСКА
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
19:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Многие русские допингисты по-прежнему выступают»: шведский биатлонист написал WADA

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить статус РУСАДА. Об этом спортсмен написал в открытом письме к главе WADA Крэйгу Риди.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.

Читайте также
В твоих глазах божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен

«От лица атлетов из разных стран мы хотим выразить наше возмущение решением восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, несмотря на то, что оно не выполнило положения “дорожной карты”. Из-за этого многие спортсмены, принимавшие допинг, до сих пор остались без наказания», — говорится в письме Самуэльссона, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.

Шведский спортсмен также попросил Риди озвучить имена тех атлетов, которые принимали допинг и были наказаны после скандала с РУСАДА.

«Мы знаем, что те, кто принимал запрещенные препараты, по-прежнему выступают на международном уровне, хоть они и были частью российской допинговой программы. WADA практически ничего не делает с этим. Мы также знаем, что некоторые тренеры и официальные лица, вовлеченные в допинговую программу, продолжают оставаться на своих местах. Что вы, господин президент, сделали в этом отношении?» — задался вопросом Самуэльссон.

Глава WADA подтвердил восстановление статуса РУСАДА
Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Как украинец Усик стал в России своим
Туктамышева хочет встретиться с Трампом, чтобы "надрать ему задницу
Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил тульский «Арсенал»
Александр Усик ответил, почему отказался от звания героя Украины
Адвокат Павла Мамаева обвинил «Краснодар» в самоуправстве
«Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех в мире
Назначен арбитр на матч между сборными России и Германии
Серену в США назвали «женщиной» года: зачем здесь кавычки?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь