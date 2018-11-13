«Многие русские допингисты по-прежнему выступают»: шведский биатлонист написал WADA

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.

Читайте также В твоих глазах божья роса. Губерниев посадил Самуэльссона в лужу и доволен

«От лица атлетов из разных стран мы хотим выразить наше возмущение решением восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, несмотря на то, что оно не выполнило положения “дорожной карты”. Из-за этого многие спортсмены, принимавшие допинг, до сих пор остались без наказания», — говорится в письме Самуэльссона, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.

Шведский спортсмен также попросил Риди озвучить имена тех атлетов, которые принимали допинг и были наказаны после скандала с РУСАДА.