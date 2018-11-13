«Многие русские допингисты по-прежнему выступают»: шведский биатлонист написал WADA

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.
«От лица атлетов из разных стран мы хотим выразить наше возмущение решением восстановить в правах Российское антидопинговое агентство, несмотря на то, что оно не выполнило положения “дорожной карты”. Из-за этого многие спортсмены, принимавшие допинг, до сих пор остались без наказания», — говорится в письме Самуэльссона, которое он опубликовал на своей странице в Twitter.
Шведский спортсмен также попросил Риди озвучить имена тех атлетов, которые принимали допинг и были наказаны после скандала с РУСАДА.
«Мы знаем, что те, кто принимал запрещенные препараты, по-прежнему выступают на международном уровне, хоть они и были частью российской допинговой программы. WADA практически ничего не делает с этим. Мы также знаем, что некоторые тренеры и официальные лица, вовлеченные в допинговую программу, продолжают оставаться на своих местах. Что вы, господин президент, сделали в этом отношении?» — задался вопросом Самуэльссон.