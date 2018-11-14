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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин вошёл в список участников отборочных стартов на первые этапы КМ

15 и 17 ноября российские биатлонисты примут участие в отборочных стартах в Контиолахти (Финляндия).

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Источник: Reuters

По итогам соревнований будет определён состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

На 15 ноября запланированы индивидуальные гонки, которые, возможно, будут заменены на спринт. 17 ноября состоятся спринтерские гонки.

Biathlon-kontiolahti опубликовал состав участников отборочных стартов.

Мужчины
Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских, Юрий Шопин.

Женщины
Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина, Анастасия Морозова, Екатерина Зубова, Наталья Ушкина, Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Александра Алексешникова, Ирина Старых, Лейсан Бикташева, Екатерина Мошкова, Кристина Смирнова, Ольга Дмитриева, Кристина Ильченко, Ольга Черемисинова.

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