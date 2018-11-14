Шипулин вошёл в список участников отборочных стартов на первые этапы КМ
15 и 17 ноября российские биатлонисты примут участие в отборочных стартах в Контиолахти (Финляндия).
15 и 17 ноября российские биатлонисты примут участие в отборочных стартах в Контиолахти (Финляндия).
По итогам соревнований будет определён состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.
На 15 ноября запланированы индивидуальные гонки, которые, возможно, будут заменены на спринт. 17 ноября состоятся спринтерские гонки.
Мужчины
Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Никита Поршнев, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Евгений Идинов, Максим Буртасов, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Александр Дедюхин, Тимур Махамбетов, Михаил Боярских, Юрий Шопин.
Женщины
Екатерина