Как красиво уйти в закат. Они шокировали мир биатлона

Источник: Советский спорт

Семь месяцев пролетели незаметно, и биатлонное межсезонье подошло к концу. Многие яркие персонажи удивили нас неординарными поступками, и мы решили их все вспомнить. Здесь не будет болеющей Лауры Дальмайер, возмущенного русским допингом Себастьяна Самуэльссона и даже вечно зажигающих братьев Бе. Они уже стали слишком предсказуемыми. Но есть немало тех, кто удивил по-настоящему.

«От 150 я начинаю только пальчиками шевелить»

Избранный весной новый тренерский штаб под руководством Анатолия Хованцева поначалу вселял надежды на привлечение свежей крови, а молодые тренеры, казалось, станут достойными преемниками мэтра. Впрочем, без сорных зерен все же не обошлось. Выпускник летного училища и 25-летний мастер спорта по биатлону Владислав Тулаев, проходивший стажировку в резервной сборной России, быстро стал звездой инстаграма, благодаря одной неосторожной трансляции. «Я очень устал. Блин, это капец. Ты бы видел, сколько вчера дерьма я перелопатил», «Самое главное — удостоверение получить, будем парковаться на черном “мерине” прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат», «Ксива — это безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, че, забыл?», «от 150 тысяч я начинаю только пальчиками шевелить», — это лишь самые яркие высказывания из скандального видео-диалога с товарищем по летному училищу. Понятно, что публикация этих откровений быстро стоила Тулаеву тренерской карьеры.

Извинение Тихонова

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Еще с прошлого сезона четырехкратный олимпийский чемпион и один из главных биатлонных ньюсмейкеров Александр Тихонов активно поддерживал кандидатуру Владимира Драчева на выборах президента СБР и даже предлагал своему другу Александру Кравцову провести досрочные выборы. Сделать это не удалось, но даже на территории главного соперника Виктора Майгурова в Тюмени Драчев, не без помощи Тихонова, поработавшего с регионами одержал победу. В состав нового правления Александр Иванович войти не стремился, желая ограничится ролью советника. Первый его совет не назначать тренером женской сборной Валерия Польховского приняли, но дальше что-то пошло не так. Тихонов честно терпел месяц, а затем объявил Драчева и его команду безграмотными и извинился перед биатлонной семьей. Вы заметите, что такое разочарование у него уже было и с Кравцовым, и с Прохоровым, но тогда успели пройти хотя бы один-два сезона и он не извинялся.

Смелый хлопец Прокунин

Андрей Прокунин еще в бытность спортсменом был парнем смелым и авантюрным, за что болельщики его любили. Мог на втором круге показать скорость наравне с Бьорндаленом, а затем на «стойке» все выстрелы послать в молоко. В последствии он поддержал идею создания сборной Иордании с российскими биатлонистами в составе и первым отправился покорять Корею, возглавив сборную в период подготовки к домашней Олимпиаде. С этого лета Прокунин работает на Украине, несмотря на критику этого решения отдельными политиками и общую напряженность между двумя странами. Добьется успеха, о его гражданстве быстро забудут, но в случае провала, «отблагодарят» со всей широкой душой.

Худшая в Белоруссии, лучшая в России

Проведшая несколько лет в Белоруссии Кристина Ильченко не пришлась там ко двору. Местные специалисты признали ее бесперспективной в стрельбе и с легкой душой отпустили на родину. Когда тренер-селекционер Петр Ивашко поехал на чемпионат России просматривать новых рекрутов для соседней страны, его удивлению не было предела после того, как Ильченко выиграла спринт. По дружескому договору белорусы не стали накладывать на нее карантин, а Хованцев сразу включил в расширенный список в команду на сбор в Контиолахти.

Старик Бьорндален дал прикурить братишкам

Великий Уле-Эйнар Бьорндален удивил в этом году дважды. Во-первых, тем, что согласился наконец закончить карьеру спортсмена, хотя, казалось, что будет бегать до 50 лет не за Норвегию, так за Белоруссию. Во-вторых, летом он показал, что если на лыжне уже не так быстр, как в лучшие годы, то в стрельбе мастерства не утратил. Он не промахнулся ни разу, в то время как братья сделали шесть промахов на двоих. «Может, ты вернешься Уле?», — спросил после этого Тарьей. В последний раз в карьере Бьорндален выйдет на старт вместе со своей супругой Дарьей Домрачевой в Рождественской гонке в Гельзенкирхене.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/2sporten/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> TV 2 Sporten</a> (@2sporten) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-09T10:50:41+00:00">9 Ноя 2018 в 2:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из биатлонисток в модельеры

Завершившая карьеру четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежду в Минске. Гостями мероприятия стали и величайшие биатлонисты XX и XXI века Тихонов и Бьорндален. В дефиле приняли участие и известные белорусские спортсмены, продемонстрировавшие атрибуты комфортной спортивной одежды. Сама Домрачева осталась довольна тестом и считает, что такой стиль будет актуален и в будущем. А Надежда Скардино заявила, что не за горами тот день, когда Дарья экипирует и сборную Белоруссии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpmBDkbHwkb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpmBDkbHwkb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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ВСЯ БАНДА! Не просто крутые спортсмены, но и разносторонние личности, открытые новому. Виктория Ганиева @vika_ganieva -- неоднократная чемпионка страны по волейболу, финалистка Кубка европейской конфедерации волейбола сезона2017-2018 Екатерина Вандарьева @ekaterinavandarieva – неоднократная чемпионка мира и Европы по тайскому боксу, Вадим Васьков @vadim.vaskov -- серебряный призер чемпионата мира, неоднократный чемпион Беларуси по тайскому боксу, победитель Кубка мира по кикбоксингу Анна Любенкова @footbalerka -- победительница «Гонки звезд» среди журналистов, неоднократная победительница республиканских любительских забегов. пожалуй,самая спортивная журналистка страны Денис Климович @klimovich_denis -- чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, неоднократный чемпион страны по тайскому боксу Анна Эйсмонт @eismont16 – о половине участников этого показа журналистка Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт уже сняла замечательные фильмы, сама активно занимается спортом, Аня – игрок гандбольной команды Мечты, состоящей из белорусских красавиц. 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