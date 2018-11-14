Как красиво уйти в закат. Они шокировали мир биатлона
Биатлонное межсезонье получилось невероятно веселым. Вспоминаем тех, кто зажигал больше всех.
Биатлонное межсезонье получилось невероятно веселым. Вспоминаем тех, кто зажигал больше всех.
Семь месяцев пролетели незаметно, и биатлонное межсезонье подошло к концу. Многие яркие персонажи удивили нас неординарными поступками, и мы решили их все вспомнить. Здесь не будет болеющей Лауры Дальмайер, возмущенного русским допингом Себастьяна Самуэльссона и даже вечно зажигающих братьев Бе. Они уже стали слишком предсказуемыми. Но есть немало тех, кто удивил
Избранный весной новый тренерский штаб под руководством Анатолия Хованцева поначалу вселял надежды на привлечение свежей крови, а молодые тренеры, казалось, станут достойными преемниками мэтра. Впрочем, без сорных зерен все же не обошлось. Выпускник летного училища и 25-летний мастер спорта по биатлону Владислав Тулаев, проходивший стажировку в резервной сборной России, быстро стал звездой инстаграма, благодаря одной неосторожной трансляции. «Я очень устал. Блин, это капец. Ты бы видел, сколько вчера дерьма я перелопатил», «Самое главное — удостоверение получить, будем парковаться на черном “мерине” прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат», «Ксива — это безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, че, забыл?», «от 150 тысяч я начинаю только пальчиками шевелить», — это лишь самые яркие высказывания из скандального
Еще с прошлого сезона четырехкратный олимпийский чемпион и один из главных биатлонных ньюсмейкеров Александр Тихонов активно поддерживал кандидатуру Владимира Драчева на выборах президента СБР и даже предлагал своему другу Александру Кравцову провести досрочные выборы. Сделать это не удалось, но даже на территории главного соперника Виктора Майгурова в Тюмени Драчев, не без помощи Тихонова, поработавшего с регионами одержал победу. В состав нового правления Александр Иванович войти не стремился, желая ограничится ролью советника. Первый его совет не назначать тренером женской сборной Валерия Польховского приняли, но дальше
Андрей Прокунин еще в бытность спортсменом был парнем смелым и авантюрным, за что болельщики его любили. Мог на втором круге показать скорость наравне с Бьорндаленом, а затем на «стойке» все выстрелы послать в молоко. В последствии он поддержал идею создания сборной Иордании с российскими биатлонистами в составе и первым отправился покорять Корею, возглавив сборную в период подготовки к домашней Олимпиаде. С этого лета Прокунин работает на Украине, несмотря на критику этого решения отдельными политиками и общую напряженность между двумя странами. Добьется успеха, о его гражданстве быстро забудут, но в случае провала, «отблагодарят» со всей широкой душой.
Проведшая несколько лет в Белоруссии Кристина Ильченко не пришлась там ко двору. Местные специалисты признали ее бесперспективной в стрельбе и с легкой душой отпустили на родину. Когда
Великий
Завершившая карьеру четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линию одежду в Минске. Гостями мероприятия стали и величайшие биатлонисты XX и XXI века Тихонов и Бьорндален. В дефиле приняли участие и известные белорусские спортсмены, продемонстрировавшие атрибуты комфортной спортивной одежды. Сама Домрачева осталась довольна тестом и считает, что такой стиль будет актуален и в будущем. А Надежда Скардино заявила, что не за горами тот день, когда Дарья экипирует и сборную Белоруссии.
Бывший президент федерации биатлона Норвегии Туре Бейгард в качестве примера того, как русские функционеры «покупали» биатлонных чиновников, рассказал о подарке Александра Тихонова в 2013 году. Прославленный биатлонист тогда подарил норвежцу кошелек и бутылку водки, а поскольку кошелек не должен быть пустым, положил туда купюру в 500 евро. Представитель страны, где средняя зарплата почти в 10 раз больше этой суммы