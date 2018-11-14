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17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шипулин не будет участвовать в контрольных стартах сборной России перед Кубком мира

Сборная России в Контиолахти (Финляндия) проведет контрольные старты, по результатам которых сформируют команды на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Участвовать в них не будет Антон Шипулин.

Контрольные старты пройдут 15 и 17 ноября, обе гонки будут спринтерскими.

Участие в них примут:

Мужчины: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Семен Сучилов, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Игорь Малиновский, Василий Томшин, Алексей Слепов, Евгений Идинов, Иван Томилов, Алексей Волков, Кирилл Стрельцов, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов, Александр Дедюхин, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Максим Буртасов.

Женщины: Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Екатерина Юрлова-Пехт, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Валерия Васнецова, Александра Алексешникова, Наталья Ушкина, Наталья Гербулова, Кристина Ильченко, Ирина Старых, Лейсан Бикташева, Кристина Смирнова, Екатерина Мошкова, Екатерина Зубова, Ольга Дмитриева.

По итогам гонок будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU. На этапы КМ в Поклюку, Хохфильцен и Нове Место отправятся 12 спортсменов — 6 мужчин и 6 женщин. В гонках Кубка IBU в Идре, Риднау и Обертиллиахе примут участие 14 биатлонистов (7 мужчин и 7 женщин).

Ранее сообщалось, что Шипулин будет участвовать в стартах. При этом ему заранее гарантировали место в сборной на стартовые этапы в случае продолжения карьеры.

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