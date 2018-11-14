Шипулин не будет участвовать в контрольных стартах сборной России перед Кубком мира

По итогам гонок будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU. На этапы КМ в Поклюку, Хохфильцен и Нове Место отправятся 12 спортсменов — 6 мужчин и 6 женщин. В гонках Кубка IBU в Идре, Риднау и Обертиллиахе примут участие 14 биатлонистов (7 мужчин и 7 женщин).