WADA пока не определило сроки окончания расследования по делу о коррупции в IBU

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IBU утвердил создание независимой комиссии 4 ноября. Председателем комиссии станет английский юрист Джонатан Тэйлор, который возглавляет комитет по соответствию WADA, а также консультирует Международную федерацию легкоатлетических федераций и Международный паралимпийский комитет по вопросу восстановления прав России в этих организациях.

«Что касается дела IBU и расследования австрийской полиции, то к нему подключился мой выдающийся коллега Джонатан Тэйлор, с которым мы также будем сотрудничать по этому вопросу. Сейчас я не могу сказать, как долго продлится расследование, как быстро будут проанализированы все факты этого дела», — сказал Юнгер.

В конце 2017 года департамент расследований WADA опубликовал доклад, в котором говорилось о коррупции в IBU. В нем сообщалось о сокрытии нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами при содействии руководства организации. Также там было сказано о том, что делегаты конгресса IBU, прошедшего в 2016 году, были подкуплены во время выборов места проведения чемпионата мира 2021 года. Хозяйкой турнира стала Тюмень, однако позже право провести турнир передали словенской Поклюке.

Полиция Австрии 10 апреля 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность на тот момент действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш к коррупционным схемам, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Рёш покинули свои должности в IBU.