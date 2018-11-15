Молодым тут не место. Юрлова и Малышко опять наше биатлонное всё?
Дмитрий Малышко и Екатерина
Дмитрий Малышко и Екатерина
В последние годы не прекращались разговоры, что одной из главных проблем биатлонной сборной России является странная и непрозрачная система отбора,
Напомним, что с этого года окончательный состав на первые три этапа Кубка мира будет определяться по сумме результатов двух спринтов в рамках отбора. Очки получат лучшие 15 биатлонистов. В Поклюку, Хохфильцен и
Первыми на старт вышли женщины. Надо отметить, что погодные условия в Контиолахти были далеко не идеальными. Организаторы признались, что уже и не помнят, когда в Финляндии было настолько тепло в это время года. Снег приходилось массово завозить на трассу, но она всё равно осталась рыхлой и с большими оговорками пригодной для нормального бега на лыжах. Неудивительно, что в таких условиях лучше всех справилась с работой опытная Екатерина
Что это говорит об уровне остальной сборной России? Вряд ли
В топ-5 попали также опытная Ирина Старых с одним промахом и Маргарита Васильева с двумя. Находящаяся в хорошей форме Старых уж точно не помешает сборной, все мы помним несколько блестящих эстафет в её исполнении в недалёком прошлом. А Васильева потенциально способна на
Ульяна не впервые входит в сезон довольно медленно и натужно. Это известно. Только вот с нынешним форматом отбора так можно и пролететь мимо основной команды. Конечно, всегда можно рассчитывать на то, что тебя возьмут тренерским решением. Очень вероятно, что так оно и будет. Но в любом случае форма Кайшевой вызывает вопросы. 1 минута и 45 секунд отставания при том же одном промахе — это много.
А что же Миронова? Место Светланы в сборной в прошлом сезоне отстоял лично Дмитрий Губерниев и тогда казалось, что молодая биатлонистка — лучик света. Нетипично быстрая для нашей команды скорость передвижения на лыжне вселяла оптимизм. Были надежды, что стрелковая часть подтянется, и мы получим топовую биатлонистку. К сожалению, со стрельбой
Дмитрий Малышко ещё во второй половине прошлого сезона показывал проблески былой формы. Кажется, он намерен вернуться
Дальше — интереснее. Четвёртым стал Эдуард Латыпов с одним промахом. Эдуард помимо всего прочего выдал и очень мощный последний круг. Пятое место занял Алексей Слепов. Мы знаем его как сильного лыжника. И на этот раз Алексей здорово прошёл по дистанции, но вот потратил катастрофически много времени на стрельбе. Один промах для Слепова — это нормально, даже хорошо. Но если добавить в скорострельности, было бы ещё лучше. Резво перемещался по дистанции и Пётр Пащенко, ставший с двумя промахами шестым. Игорь Малиновский обнадёжил восьмым местом, что в столь солидной компании можно считать неплохим результатом.
Как и у Кайшевой с Мироновой, гонки у биатлонистов основной сборной России явно не получилась. Бабиков стал 14-м с двумя промахами. В прошлом сезоне у Антона мало что
получалось, хотя на последних этапах Кубка мира он выглядел далеко не так безнадёжно, как в начале. Тем не менее, побороться за прямое попадание на первые этапы мирового кубка ему будет очень сложно. По большому счёту, для этого надо будет попасть в топ-3 второго спринта. Способен ли на такой результат Бабиков в нынешнем состоянии, большой вопрос.
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