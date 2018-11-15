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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодым тут не место. Юрлова и Малышко опять наше биатлонное всё?

Дмитрий Малышко и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли отборочные гонки в сборную. Кайшева, Бабиков и Цветков провалились и могут сидеть дома?

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Источник: РИА "Новости"

В последние годы не прекращались разговоры, что одной из главных проблем биатлонной сборной России является странная и непрозрачная система отбора, из-за которой зачастую лучшие готовые спортсмены выступают не на Кубке мира, а на Кубке IBU, а то и вовсе на первенстве водокачки. С этого сезона всё изменилось. В СБР сделали всё, чтобы сделать отборы в национальную команду максимально прозрачными и объективными. Именно поэтому отборочные старты в Контиолахти на этой неделе стали едва ли не главным стартом всего сезона для болельщиков сборной России.

Напомним, что с этого года окончательный состав на первые три этапа Кубка мира будет определяться по сумме результатов двух спринтов в рамках отбора. Очки получат лучшие 15 биатлонистов. В Поклюку, Хохфильцен и Нове-Место поедут по 6 мужчин и 6 женщин. 5 женщин и 4 мужчин отберутся именно по очкам на гонках в Финляндии, ещё по одному спортсмену добавят тренерским решением, а Антон Шипулин поедет без отбора, потому что он Антон Шипулин.

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Юрлова и Старых — в топе

Первыми на старт вышли женщины. Надо отметить, что погодные условия в Контиолахти были далеко не идеальными. Организаторы признались, что уже и не помнят, когда в Финляндии было настолько тепло в это время года. Снег приходилось массово завозить на трассу, но она всё равно осталась рыхлой и с большими оговорками пригодной для нормального бега на лыжах. Неудивительно, что в таких условиях лучше всех справилась с работой опытная Екатерина Юрлова-Перхт. После гонки она отметила, что находится далеко не в лучшем состоянии, но даже в такой форме Екатерина одержала победу с солидным преимуществом, допустив один промах.

Что это говорит об уровне остальной сборной России? Вряд ли что-то обнадёживающее. Всё-таки Юрлова не Дальмайер и не Мякяряйнен. Скажем, Виктория Сливко, занявшая очень приличное седьмое место в спринте, проиграла Юрловой одну минуту с тем же одним промахом. Помнится, было много вопросов относительно нахождения Сливко в основной сборной, но если и сейчас она опережает многих соперниц в честной борьбе, какие могут претензии к Виктории? Такой нынешний уровень женского биатлона.

Помимо Юрловой в тройке расположились Евгения Павлова с одним промахом и Валерия Васнецова с чистой стрельбой. Если Васнецову мы уже неплохо знаем, то результат Павловой стал скорее неожиданным.

В топ-5 попали также опытная Ирина Старых с одним промахом и Маргарита Васильева с двумя. Находящаяся в хорошей форме Старых уж точно не помешает сборной, все мы помним несколько блестящих эстафет в её исполнении в недалёком прошлом. А Васильева потенциально способна на что-то очень интересное в будущем. Это очевидно уже сейчас.

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Что случилось с Кайшевой и Мироновой?

Ульяна не впервые входит в сезон довольно медленно и натужно. Это известно. Только вот с нынешним форматом отбора так можно и пролететь мимо основной команды. Конечно, всегда можно рассчитывать на то, что тебя возьмут тренерским решением. Очень вероятно, что так оно и будет. Но в любом случае форма Кайшевой вызывает вопросы. 1 минута и 45 секунд отставания при том же одном промахе — это много.

А что же Миронова? Место Светланы в сборной в прошлом сезоне отстоял лично Дмитрий Губерниев и тогда казалось, что молодая биатлонистка — лучик света. Нетипично быстрая для нашей команды скорость передвижения на лыжне вселяла оптимизм. Были надежды, что стрелковая часть подтянется, и мы получим топовую биатлонистку. К сожалению, со стрельбой по-прежнему большие проблемы. Миронова больше всех провела на стрельбище в спринте в Контиолахти, так ещё и промазала 4 раза. Скорость в целом осталась, но с такой стрельбой она не спасает. Остался последний шанс исправиться в субботу во втором спринте.

Малышко снова лидер

Дмитрий Малышко ещё во второй половине прошлого сезона показывал проблески былой формы. Кажется, он намерен вернуться по-настоящему. Летом он выигрывал контрольные тренировки сборной и вот в Контиолахти выдал важнейшую победу в спринте. Пока Антон Шипулин будет набирать форму, у Малышко есть все шансы стать лидером команды.

В тройке вообще знакомые все лица — Евгений Гараничев на втором месте и Александр Логинов на третьем. При этом у Логинова в пассиве есть один промах в отличие от Гараничева и Малышко, отстрелявших чисто.

Дальше — интереснее. Четвёртым стал Эдуард Латыпов с одним промахом. Эдуард помимо всего прочего выдал и очень мощный последний круг. Пятое место занял Алексей Слепов. Мы знаем его как сильного лыжника. И на этот раз Алексей здорово прошёл по дистанции, но вот потратил катастрофически много времени на стрельбе. Один промах для Слепова — это нормально, даже хорошо. Но если добавить в скорострельности, было бы ещё лучше. Резво перемещался по дистанции и Пётр Пащенко, ставший с двумя промахами шестым. Игорь Малиновский обнадёжил восьмым местом, что в столь солидной компании можно считать неплохим результатом.

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А где же Бабиков с Цветковым?

Как и у Кайшевой с Мироновой, гонки у биатлонистов основной сборной России явно не получилась. Бабиков стал 14-м с двумя промахами. В прошлом сезоне у Антона мало что

получалось, хотя на последних этапах Кубка мира он выглядел далеко не так безнадёжно, как в начале. Тем не менее, побороться за прямое попадание на первые этапы мирового кубка ему будет очень сложно. По большому счёту, для этого надо будет попасть в топ-3 второго спринта. Способен ли на такой результат Бабиков в нынешнем состоянии, большой вопрос.

Максим Цветков в конце прошлого сезона набрал фантастическую форму и даже выиграл масс-старт в Тюмени. Мы уже поверили, что Максим наконец-то начинает реализовать свой большой потенциал, но провал в первом спринте — плохой знак. Цветков вполне может рассчитывать на то, что его доберут на Кубок мира тренерским решением. В любом случае для этого надо серьёзно улучшить свои результаты во втором спринте. Второй этап отбора пройдёт в субботу в том же Контиолахти в рамках спринтерской гонки. Так что на выходных мы уже будем знать окончательный состав сборной на первые три этапа Кубка мира. Старт сезона совсем близко.

Александр Говоров

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