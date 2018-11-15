Союз биатлонистов России должен выполнить 12 условий для восстановления членства в IBU

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг в Москве прошла встреча руководителей СБР и IBU. Также руководство IBU встретилось с представителями Министерства спорта России, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Олимпийского комитета России (ОКР).

В список критериев, установленных исполкомом IBU, в частности, входят отдельная программа тестирования для российских биатлонистов; возмещение затрат, связанных с неполноценным членством федерации; создание специальной программы профилактики допинга; введение обязательной антидопинговой образовательной программы; доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории; полное сотрудничество в расследовании прошлых потенциальных нарушений антидопинговых правил. Кроме того, отмечается, что РУСАДА должно соответствовать кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«IBU представил четкие критерии для восстановления СБР, которые отражают абсолютную необходимость защиты чистых спортсменов и гарантируют равные правила игры, — прокомментировал президент IBU Олле Далин. — Эти критерии также позволят предотвратить возникновение проблем прошлого в будущем. IBU высоко оценивает конструктивную атмосферу, в которой проходили встречи, и отмечает стремление СБР добиться прогресса под руководством президента Владимира Драчева. Однако для рассмотрения вопроса о восстановлении полноправного членства на внеочередном конгрессе IBU в 2019 году необходима дальнейшая работа».

«Ситуация сложная — Россия является одной из крупнейших биатлонных стран в мире, однако абсолютно необходимо защищать чистых спортсменов и гарантировать, что мы делаем все возможное для обеспечения чистоты проведения соревнований», — добавил Далин.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года на фоне допингового скандала в российском спорте, который затронул и биатлон. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.