Ольга Зайцева: Карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили

Источник: РИА "Новости"

— Это больно и непонятно, перечеркивает жизнь. Теперь меня никуда не выпускают — не могу поехать на международные форумы, связанные со спортом. Получается, карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили.

Я уверена, что ситуация должна разрешиться в нашу пользу. Я уверена в себе на 100 — на 1000 процентов. На миллион.

В обычной жизни я никак не чувствую последствия этого допингового скандала. Меня так же любят. Чувствую себя двукратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Сочинская медаль висит у меня дома в рамке. В Википедии может эта информация удалилась, но я этого не ощущаю. Я все равно скажу: я двукратный серебряный призер Игр, — сказала Зайцева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».