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11:44 (мск), источник: Советский спорт

Ольга Зайцева: Карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева рассказала о последствиях пожизненной дисквалификации от МОК, который лишил биатлонистку серебряной медали Сочи-2014.

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Источник: РИА "Новости"

— Это больно и непонятно, перечеркивает жизнь. Теперь меня никуда не выпускают — не могу поехать на международные форумы, связанные со спортом. Получается, карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили.

Я уверена, что ситуация должна разрешиться в нашу пользу. Я уверена в себе на 100 — на 1000 процентов. На миллион.

В обычной жизни я никак не чувствую последствия этого допингового скандала. Меня так же любят. Чувствую себя двукратной олимпийской чемпионкой, двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Сочинская медаль висит у меня дома в рамке. В Википедии может эта информация удалилась, но я этого не ощущаю. Я все равно скажу: я двукратный серебряный призер Игр, — сказала Зайцева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Ольга Зайцева завершила карьеру в 2015 году. С декабря 2017 года она пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом.

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