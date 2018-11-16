Глава WADA Риди ответит биатлонисту Самуэльссону на письмо о допинге в России

Источник: РИА "Новости"

В письме Самуэльссон и Коберн заявляют, что многие спортсмены, которые были частью допинговой программы, продолжают соревноваться на международной арене. Они также просят предоставить список российских спортсменов, которые были наказаны по итогам расследований независимых комиссий WADA во главе с Ричардом Маклареном и Диком Паундом.

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«Я получил это письмо. Но проблема с некоторыми подобными комментариями заключается в том, что они всегда приходят за несколько минут до начала заседаний WADA, когда мы достаточно заняты. Но мы обязательно ответим, у нас уже есть набросок письма, в котором мы предоставим ответы на поднятые ими вопросы», — сказал Риди после окончания заседания совета учредителей WADA, которое прошло в четверг в Баку.

«Должен сказать, что мы стараемся отвечать на все письма, которые поступают к нам от спортсменов», — добавил он.