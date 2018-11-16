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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Васильев: IBU поставил хамские условия! Когда читал, внутри всё кипело от злости

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев оценил критерии, которые необходимо выполнить Союзу биатлонистов России для восстановления полноправного членства в Международном союзе биатлонистов.

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«Никак это не поможет России вернуться в IBU! Это хамские условия! Почитал все эти критерии. Никакой роли России не отводится вообще, Россия только всем должна. В том числе и финансовые вливания… Также там написано, что фактически Россия должна признать доклады Макларена и Освальда. ОКР и Минспорта однозначно высказались по этой части — они никогда в жизни их не признают, потому что эти доклады не соответствуют действительности. Но при этом IBU почему-то заставляет нас признать их, и только в этом случае разрешит вернуться.

Получается, что IBU повторяет те же условия, которые ранее были высказаны ВАДА для восстановления РУСАДА. Но даже там отказались от этих двух невыполнимых требований: признать доклад Макларена и признать системный допинговый подход по стороны России. Это же глупость несусветная! Это заведомо невыполнимые условия с целью не восстановить Россию в правах! Это делается сознательно. Нужно заплатить за то, за се, за пятое, десятое… Это хамство какое-то! По-другому и не назвать.

Дальше пусть решает руководство СБР. Но, как по мне, разговаривать с Россией в таким ультимативном тоне не надо! Россия всегда открыта к диалогу и конструктиву, а не к ультиматумам. Что это вообще такое? Я когда читал — внутри всё кипело от злости и такой наглости! Нигде ничего не доказано, есть только отдельные факты.

Давайте тогда всех по отдельным допинговым фактам дисквалифицируем, все страны на земле — и что тогда получим? Но почему-то выбрали только Россию, и позволяют себе разговаривать в такой наглой, вызывающей, ультимативной форме. Я это не приемлю! Считаю, что этот приезд IBU — насмешка!» — цитирует Васильева «Спорт-экспресс».

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