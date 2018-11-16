Васильев: IBU поставил хамские условия! Когда читал, внутри всё кипело от злости
Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона
Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона
«Никак это не поможет России вернуться в IBU! Это хамские условия! Почитал все эти критерии. Никакой роли России не отводится вообще, Россия только всем должна. В том числе и финансовые вливания… Также там написано, что фактически Россия должна признать доклады Макларена и Освальда. ОКР и Минспорта однозначно высказались по этой части — они никогда в жизни их не признают, потому что эти доклады не соответствуют действительности. Но при этом IBU
Получается, что IBU повторяет те же условия, которые ранее были высказаны ВАДА для восстановления РУСАДА. Но даже там отказались от этих двух невыполнимых требований: признать доклад Макларена и признать системный допинговый подход по стороны России. Это же глупость несусветная! Это заведомо невыполнимые условия с целью не восстановить Россию в правах! Это делается сознательно. Нужно заплатить за то, за се, за пятое, десятое… Это хамство
Дальше пусть решает руководство СБР. Но, как по мне, разговаривать с Россией в таким ультимативном тоне не надо! Россия всегда открыта к диалогу и конструктиву, а не к ультиматумам. Что это вообще такое? Я когда читал — внутри всё кипело от злости и такой наглости! Нигде ничего не доказано, есть только отдельные факты.
Давайте тогда всех по отдельным допинговым фактам дисквалифицируем, все страны на земле — и что тогда получим? Но