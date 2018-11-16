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19:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты поездки в Москву президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который озвучил 12 критериев для возвращения Союза биатлонистов России (СБР) в число полноправных членов организации.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вчера Далин сообщил, что критерии относятся к усиленному внесоревновательному тестированию, образовательной работе, сотрудничеству, полной прозрачности в расследовании допинговых дел и выдаче данных из Московской антидопинговой лаборатории, а также к возмещению российской стороной расходов IBU на расследование деятельности СБР.

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— Если господин Драчев сказал, что деньги — не главное, значит, так или иначе, они у нас есть, — говорит Губерниев. — Нам особо выбирать не приходится. Четыре года в России не будет вообще никаких международных соревнований, небольшим утешением для нас можно назвать этап Кубка мира в Раубичах. Минск заслужил право провести у себя этап, поздравляю белорусов с этим.

Если возвращаться к требованиям IBU, то ситуация в свое время достигла точки кипения, и теперь нам станут выкручивать руки. В свою очередь, мне кажутся странными высказывания шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о допинге в российском спорте. Скандинавам нужно начать с себя, потому что старший тренер шведской сборной работал со злостными российскими допингистками, если помните (речь о Вольфганге Пихлере, который с 2011 по 2013 годы был старший тренер женской биатлонной сборной России. — Прим. «СЭ»). Здесь дело либо в политике двойных стандартов, либо в откровенном вмешательстве в дела России со стороны.

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РУСАДА восстановлено, мы намерены выполнить все выдвинутые требования. Но все равно очаг напряженности остается, в мире найдутся люди, которые не то, что руку — голову готовы откусить. Надо понять позицию IBU, потому что на камеры обниматься мы все умеем, а вот прописать дорожную карту, следовать ей и не предъявлять невыполнимое…

Нужно еще дождаться гражданских судов, потому что не за горами завершение истории по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной, плюс еще не закрыт вопрос по Устюгову и Слепцовой. Здесь Россия должна держать оборону, я надеюсь, что честные имена наших биатлонистов восстановят.

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— То, что Россию просят возместить расходы на расследование IBU — это нормально?

— Все хотят денег, это общая тенденция. Дескать, на русских потратились, пусть они теперь все возмещают. Надо понимать, что норвежский биатлон в кризисе — там потеряли спонсора, у французов нет средств и понятно, что IBU будет испытывать если не трудности, то определенное давление, пусть вид спорта успешный, телевизионный. Почему бы за наш счет не пополнить копилку?

Правда, повторю, это — мера, с которой нашей стороне приходится считаться, так как объявлять боевые действия стоило еще несколько лет назад. А самое главное — не нужно было допинг жрать! Это правда, в биатлоне его действительно было много. И, оглядываясь назад, мне и всем остальным коллегам 10 лет назад, когда начались эти допинговые истории с эритропоэтином, стоило вести себя строже как журналистам. Те скандалы в итоге вытекли в целую реку с повторными дисквалификациями и огромными неприятностями.

Сейчас Россия прошла путь самоочищения. Мы чисты, готовимся к сезону, надеюсь, критерии отбора будут выдержаны и в команду попадут достойные, а потом те, кто невыразительно выступит, отправятся в Кубок IBU, Кубок России, а победители — на чемпионат мира. Главное, чтобы вызывались сильнейшие.

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