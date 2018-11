Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать

View this post on Instagram

Ребята , вот о чем подумалось !!! Себастьян Самюэльссон задаёт вопросы главе WADA , почему продолжают выступать россияне , вовлечённые в допинговые истории ??? Почему продолжают работать должностные лица , тренеры и тд ??? У меня тоже есть вопрос !!! Какого хрена шведская команда работает с тренером , который три года трудился со “злостными допингистками” в сборной России ???? Лицо должностное ??? Да !!! Продолжает работать ??? Да !!! Может шведам начать с себя очищение ??? И с антидопинговой лабой у шведов непорядок ! В общем - зеркало не виновато , коли рожа кривая !!!! Пы Сы - херр Пихлер , ничего личного , только факты !!!! #пихлер #самюэльссон #рожакривая #нечегоназеркалопенять #очищение #мысливслух #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон