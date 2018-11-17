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14:55 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Старых, Павлова и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах Кубка мира по биатлону

ТАСС, 17 ноября. Россиянки Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону. Биатлонистки отобрались по спортивному принципу, набрав наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, прошедших в финском Контиолахти.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках контрольных соревнований состоялись две спринтерские гонки, которые прошли 15 и 17 ноября. Старых, Васильева, Юрлова-Перхт и Павлова стали лучшими среди россиянок по итогам двух стартов. По итогам отборочных стартов в сборную должны отобраться пять спортсменок — Кристина Ильченко и Валерия Васнецова разделили пятое место, набрав одинаковое количество баллов.

Всего на первых этапах Кубка мира в составе российской команды выступят шесть спортсменок. Еще одну биатлонистку определит тренерский штаб сборной России.

Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап, который продлится до 16 декабря. Чешский город Нове-Место примет третий этап с 17 по 22 декабря.

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