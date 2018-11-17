Россиянки Старых, Павлова и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах Кубка мира по биатлону
ТАСС, 17 ноября. Россиянки Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина
ТАСС, 17 ноября. Россиянки Ирина Старых, Маргарита Васильева, Екатерина
В рамках контрольных соревнований состоялись две спринтерские гонки, которые прошли 15 и 17 ноября. Старых, Васильева,
Всего на первых этапах Кубка мира в составе российской команды выступят шесть спортсменок. Еще одну биатлонистку определит тренерский штаб сборной России.
Первый этап Кубка мира сезона-2018/19 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. 10 декабря в австрийском Хохфильцене стартует второй этап, который продлится до 16 декабря. Чешский город