Шипулин не попал в сборную России

Источник: РИА "Новости"

При формировании заявки тренеры опирались на результаты, показанные спортсменами в двух отборочных стартах в Контиолахти. В декабре Шипулин будет тренироваться в составе второй сборной команды. Спортсмен проведет подготовку к выступлениям на этапах Кубка IBU и «Ижевской винтовке».

4 октября Шипулин заявил о возобновлении карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел», — сказал он.

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 9 декабря в Словении. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря. Третий этап пройдет с 17 по 22 декабря в Чехии.