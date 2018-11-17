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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин не попал в сборную России

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU, оставив вне заявки Антона Шипулина.

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Источник: РИА "Новости"

При формировании заявки тренеры опирались на результаты, показанные спортсменами в двух отборочных стартах в Контиолахти. В декабре Шипулин будет тренироваться в составе второй сборной команды. Спортсмен проведет подготовку к выступлениям на этапах Кубка IBU и «Ижевской винтовке».

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4 октября Шипулин заявил о возобновлении карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу. Доказать миру, что я еще могу. Доказать семье, что я еще могу. Пока другой мотивации для себя я не нашел», — сказал он.

Первый этап Кубка мира пройдет с 30 ноября по 9 декабря в Словении. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря. Третий этап пройдет с 17 по 22 декабря в Чехии.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист — шестикратный призер чемпионатов мира.

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