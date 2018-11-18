Без Шипулина, Бабикова и Цветкова. Вы хотели честный отбор, вы его получили
Только спортивный принцип и никакого блата. СБР сдержал обещание и вызвал на Кубок мира сильнейших. Там много интересных фамилий.
Только спортивный принцип и никакого блата. СБР сдержал обещание и вызвал на Кубок мира сильнейших. Там много интересных фамилий.
Новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв принял наш любимый зимний вид спорта, мягко говоря, не в самый простой момент. Разгребать завалы ему придётся ещё долго, однако в нацеленности на прозрачность решений ему не откажешь. Чего стоит хотя бы принцип отбора в главную и резервную команды. Драчёв обещал честную процедуру и полностью выполнил своё обещание.
В Контиолахти прошли два спринта, по итогам которых в главную команду не попали, к примеру, Антон Бабиков, Максим Цветков и Светлана Миронова. Не попал туда и Антон Шипулин, который будет готовиться с резервной командой до декабря. А на Кубок мира поедут реально сильнейшие на данный момент биатлонисты. И это главный итог спринтерских гонок в Контиолахти.
Дмитрий Малышко продолжает уничтожать конкурентов внутри сборной. Во втором спринте он опередил ближайшего конкурента почти на 45 секунд. Очень хочется, чтобы Малышко сохранил эту прыть до первых этапов Кубка мира. Потенциал Дмитрий мы прекрасно знаем. А вторым стал Матвей Елисеев, который благодаря этому результату набрал достаточное количество баллов для отбора в главную команду. Александр Логинов подтвердил класс, став третьим, однако проблемы со стрельбой никуда не делись. Евгений Гараничев не блеснул во втором спринте, но запас по баллам у него был приличным, так что за его место в основе было спокойно.
Хотя возрождение, возможно, немного не то слово. Слепов и в прошлом году был достоин выступать на Кубке мира, но
Напомним, что тренерский штаб зарезервировал место в команде за Антоном Шипулиным, а также оставил за собой право взять одного человека на Кубок мира тренерским решением. В итоге обе эти опции не понадобились. Шипулин ещё не готов функционально, так что Антон отправится заниматься с резервной командой. А тренерское решение было сделано в пользу Латыпова. В теории можно было взять в команду Антона Бабикова или Максима Цветкова, однако в штабе решили до конца следовать спортивному принципу.
Бабиков набрал достаточное количество баллов для выступления на Кубке IBU, а вот Цветков не сумел набрать ни одного очка за две гонки. То есть, Максим по итогам обоих спринтов был вне топ-15. В списке участников Кубка IBU его нет и пока не совсем понятно, какой план будет выбран для победителя личной гонки на этапе Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне.
Второй спринт у женщин был уже не закрытой гонкой сборной России, а открытым стартом, в котором принимала участие, к примеру, финская
Не менее интересным должно получиться выступление Маргариты Васильевой. По скорости она была лучшей в спринте. Ещё более неожиданным стало выступление Евгении Павловой, которая набрала вторую сумму баллов по итогам двух гонок, уступив лишь Старых. Екатерина
Отобралась по баллам и ещё одна молодая биатлонистка Валерия Васнецова. Она набрала одинаковое количество баллов с Ильченко, и тренеры сборной решили взять на Кубок мира обеих спортсменок. В итоге получилось, что по спортивному принципу в команду отобрались сразу шесть биатлонисток. Однако поедет в Поклюку и ещё одна девушка.
А вот Светлана Миронова и Виктория Сливко отправятся на курсы повышения квалификации на Кубок IBU. Миронова хорошо провела второй спринт, став четвёртой с двумя промахами. Потенциально самая быстрая российская биатлонистка должна получить свой шанс на Кубке мира, а лучше сразу несколько шансов. Миронова такая спортсменка, что может провалить три гонки, а на четвёртой заехать в призы. В нынешних реалиях российского женского биатлона надо давать такие поблажки.
Сливко категорически не справилась со стрельбой во второй гонке, допустив сразу четыре промаха. Совершенно не типично для Виктории, которая сильна именно в этом компоненте. Отметим также, что на Кубке IBU выступит талантливая молодая биатлонистка Ирина Казакевич, на которую в сборной очень рассчитывают в будущем.