Васильев: Шипулину надо было пропустить год, чтобы снова творить чудеса

Шипулин не включен в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира. При этом в декабре он будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной, и готовиться к выступлению на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) и «Ижевской винтовке».

«Антон — опытный спортсмен, он не раз доказывал, что является одним из самых сильных биатлонистов в мире. Вместе с тем, на мой взгляд, он принял ошибочное решение, когда продолжил подготовку в этом году. Мне кажется, ему надо было пропустить год и уже затем активно тренироваться. Нужно было полноценно подлечиться, восстановиться, прежде всего, психологически, мотивировать себя, чтобы появилось желание и дальше творить чудеса. Мне кажется, надо было Шипулину немного отдохнуть», — сказал Васильев по телефону.