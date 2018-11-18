Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
14:44 (мск), источник: Р-Спорт

Васильев: Шипулину надо было пропустить год, чтобы снова творить чудеса

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российскому биатлонисту Антону Шипулину нужно было пропустить год для того, чтобы восстановиться и с новыми силами творить чудеса, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Наверх
Источник: Reuters

Шипулин не включен в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира. При этом в декабре он будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной, и готовиться к выступлению на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) и «Ижевской винтовке».

«Антон — опытный спортсмен, он не раз доказывал, что является одним из самых сильных биатлонистов в мире. Вместе с тем, на мой взгляд, он принял ошибочное решение, когда продолжил подготовку в этом году. Мне кажется, ему надо было пропустить год и уже затем активно тренироваться. Нужно было полноценно подлечиться, восстановиться, прежде всего, психологически, мотивировать себя, чтобы появилось желание и дальше творить чудеса. Мне кажется, надо было Шипулину немного отдохнуть», — сказал Васильев по телефону.

«Посмотрим, что получится у Антона из этого плана подготовки, — продолжил эксперт. — Но для Шипулина это непривычный формат подготовки. Он профессионал, он знает, что ему нужно. Антон разберется и постарается выстроить подготовку наилучшим образом».

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Сборная без Шипулина. Вы хотели честный отбор, вы его получили
Бывшие канадские легионеры КХЛ рассказали ужасы об игре в России
Гранквист отменил победу России, Португалия первая и без Роналду
Россия сыграет на ничью? Интриги последнего тура Лиги наций
Защитник сборной Швеции может пропустить матч с Россией
Болт: В ноябре подпишу контракт, либо покончу с мечтой о футболе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь