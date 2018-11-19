«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню

Источник: РИА "Новости"

В Контиолахти на прошлой неделе состоялись отборочные старты, по итогам которых определился состав сборной России по биатлону на первые три этапа Кубка мира в декабре. Туда ожидаемо не попал Антон Шипулин, который поздно начал подготовку к сезону и принял решение вообще не выступать в Финляндии. В принципе ему этого и не требовалось, так как место в сборной за лучшим биатлонистом России было забронировано. Однако Антон вместе с тренерским штабом решили набирать форму с резервом на Кубке IBU.



Что всё это значит для перспектив Шипулина в предстоящем сезоне? Кубок мира, чемпионат Европы, чемпионат мира — хоть где-то вообще он будет выступать? Давайте разбираться.

Вариант 1, весёлый

Согласно этому сценарию Шипулин удачно выступит на Кубке IBU, проявит себя на «Ижевской винтовке» и уже в январе мы увидим его в составе основной команды. Не так принципиально, будет ли это в Оберхофе, Рупольдинге или уже на этапе в любимой Антерсельве. Здесь главным является динамика формы спортсмена, которая позволит ему постоянно попадать в топ-10. Понятно, что отбираться официально Шипулину не надо, его место не подвергается сомнению. Правильно это или нет, вопрос другой.

Дальше должно быть успешное выступление на чемпионате Европы в Беларуси, где к Антону придёт форма, близкая к оптимальной. И венцом этого наполеоновского плана станет чемпионат мира и медаль в личной гонке. Помимо счастья и радости этот сценарий покажет, что к главному старту сезона можно подготовиться, по сути ничего не делая летом.

Вариант 2, грустный

Согласно другому сценарию Шипулин вообще пропускает ближайшие этапы Кубка IBU, продолжая ссылаться на неготовность. И максимально затягивает своё возвращение. После нового года мы всё-таки видим Антона на Кубке IBU, но результаты не впечатляют и заставляют ещё отложить возвращение на Кубок мира. Чемпионат Европы также проходит мимо либо всё ограничивается одним-двумя неудачными стартами.

Выступление на чемпионате мира признаётся нецелесообразным, и Антон берёт ещё одну паузу в карьере, понимая, что без полноценной летней подготовки вернуться в элиту мирового биатлона всё-таки невозможно. После пропуска целого сезона стимулов и сил вернуться в полноценную работу на следующий год больше нет.



Карьера Шипулина завершается какой-нибудь специально организованной шоу-гонкой.

Вариант 3, реальный

Собственно, нечто среднее между двумя предыдущими опциями. Очень аккуратное введение Шипулина в соревновательный режим. Кубок IBU — да, но лимитированное количество стартов. «Ижевская винтовка» — тот же сценарий. Одно-два пробных выступления на Кубке мира. Тут как раз логично было бы дать Антону возможность пробежать что-то в Антерсельве. До неё ровно два месяца и этого времени спортсмену может хватить, чтобы набрать какие-никакие кондиции.



Чемпионат Европы в Раубичах — обязательная часть плана. Требований к высоким результатам по-прежнему не будет, но положительная динамика должна будет прослеживаться.



Чемпионат мира станет для Антона лотереей.

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Шипулин будет работать пока с резервной командой и потом всех победит !!!! Цветков покажет себя на Кубке России , Волков , увы , тоже не отобрался в команду !!! Пока все по делу , ротация неизменно будет !!! Жду комментариев !!!! биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сбр #сборнаяроссии #надопотренироваться</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-17T15:33:52+00:00">17 Ноя 2018 в 7:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он всех победит. Потом»