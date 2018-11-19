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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню

Лишь бы только гордое объявление о продолжении карьеры не оказалось фарсом. Но Шипулин же не Плющенко…

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Источник: РИА "Новости"

В Контиолахти на прошлой неделе состоялись отборочные старты, по итогам которых определился состав сборной России по биатлону на первые три этапа Кубка мира в декабре. Туда ожидаемо не попал Антон Шипулин, который поздно начал подготовку к сезону и принял решение вообще не выступать в Финляндии. В принципе ему этого и не требовалось, так как место в сборной за лучшим биатлонистом России было забронировано. Однако Антон вместе с тренерским штабом решили набирать форму с резервом на Кубке IBU.

Что всё это значит для перспектив Шипулина в предстоящем сезоне? Кубок мира, чемпионат Европы, чемпионат мира — хоть где-то вообще он будет выступать? Давайте разбираться.

Вариант 1, весёлый

Согласно этому сценарию Шипулин удачно выступит на Кубке IBU, проявит себя на «Ижевской винтовке» и уже в январе мы увидим его в составе основной команды. Не так принципиально, будет ли это в Оберхофе, Рупольдинге или уже на этапе в любимой Антерсельве. Здесь главным является динамика формы спортсмена, которая позволит ему постоянно попадать в топ-10. Понятно, что отбираться официально Шипулину не надо, его место не подвергается сомнению. Правильно это или нет, вопрос другой.

Дальше должно быть успешное выступление на чемпионате Европы в Беларуси, где к Антону придёт форма, близкая к оптимальной. И венцом этого наполеоновского плана станет чемпионат мира и медаль в личной гонке. Помимо счастья и радости этот сценарий покажет, что к главному старту сезона можно подготовиться, по сути ничего не делая летом.

Вариант 2, грустный

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Согласно другому сценарию Шипулин вообще пропускает ближайшие этапы Кубка IBU, продолжая ссылаться на неготовность. И максимально затягивает своё возвращение. После нового года мы всё-таки видим Антона на Кубке IBU, но результаты не впечатляют и заставляют ещё отложить возвращение на Кубок мира. Чемпионат Европы также проходит мимо либо всё ограничивается одним-двумя неудачными стартами.

Выступление на чемпионате мира признаётся нецелесообразным, и Антон берёт ещё одну паузу в карьере, понимая, что без полноценной летней подготовки вернуться в элиту мирового биатлона всё-таки невозможно. После пропуска целого сезона стимулов и сил вернуться в полноценную работу на следующий год больше нет.

Карьера Шипулина завершается какой-нибудь специально организованной шоу-гонкой.

Вариант 3, реальный

Собственно, нечто среднее между двумя предыдущими опциями. Очень аккуратное введение Шипулина в соревновательный режим. Кубок IBU — да, но лимитированное количество стартов. «Ижевская винтовка» — тот же сценарий. Одно-два пробных выступления на Кубке мира. Тут как раз логично было бы дать Антону возможность пробежать что-то в Антерсельве. До неё ровно два месяца и этого времени спортсмену может хватить, чтобы набрать какие-никакие кондиции.

Чемпионат Европы в Раубичах — обязательная часть плана. Требований к высоким результатам по-прежнему не будет, но положительная динамика должна будет прослеживаться.

Чемпионат мира станет для Антона лотереей.

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«Он всех победит. Потом»

Не все биатлонные эксперты уверены в правильности решения Шипулина о продолжении карьеры. Спортсмену вменяют то, что в какой-то момент он займёт место человека, который потом и кровью зарабатывал его во время летней подготовки и отборочных стартов в Финляндии. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, к примеру, считает, что Антону следовало подождать с возвращение в спорт.

«Он принял ошибочное решение, когда продолжил подготовку в этом году. Мне кажется, ему надо было пропустить год и уже затем активно тренироваться. Нужно было полноценно подлечиться, восстановиться прежде всего психологически, мотивировать себя, чтобы появилось желание и дальше творить чудеса. Мне кажется, надо было Шипулину немного отдохнуть».

А вот комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Шипулин всё делает правильно и в скором времени будет снова разрывать всех или всех кроме Мартена Фуркада на этапах Кубка и чемпионата мира.

«Шипулин будет работать пока с резервной командой и потом всех победит! Пока всё по делу, ротация неизменно будет!».

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