«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню
Лишь бы только гордое объявление о продолжении карьеры не оказалось фарсом. Но Шипулин же не Плющенко…
Лишь бы только гордое объявление о продолжении карьеры не оказалось фарсом. Но Шипулин же не Плющенко…
В Контиолахти на прошлой неделе состоялись отборочные старты, по итогам которых определился состав сборной России по биатлону на первые три этапа Кубка мира в декабре. Туда ожидаемо не попал Антон Шипулин, который поздно начал подготовку к сезону и принял решение вообще не выступать в Финляндии. В принципе ему этого и не требовалось, так как место в сборной за лучшим биатлонистом России было забронировано. Однако Антон вместе с тренерским штабом решили набирать форму с резервом на Кубке IBU.
Что всё это значит для перспектив Шипулина в предстоящем сезоне? Кубок мира, чемпионат Европы, чемпионат мира — хоть
Согласно этому сценарию Шипулин удачно выступит на Кубке IBU, проявит себя на «Ижевской винтовке» и уже в январе мы увидим его в составе основной команды. Не так принципиально, будет ли это в Оберхофе, Рупольдинге или уже на этапе в любимой Антерсельве. Здесь главным является динамика формы спортсмена, которая позволит ему постоянно попадать в топ-10. Понятно, что отбираться официально Шипулину не надо, его место не подвергается сомнению. Правильно это или нет, вопрос другой.
Дальше должно быть успешное выступление на чемпионате Европы в Беларуси, где к Антону придёт форма, близкая к оптимальной. И венцом этого наполеоновского плана станет чемпионат мира и медаль в личной гонке. Помимо счастья и радости этот сценарий покажет, что к главному старту сезона можно подготовиться, по сути ничего не делая летом.
Согласно другому сценарию Шипулин вообще пропускает ближайшие этапы Кубка IBU, продолжая ссылаться на неготовность. И максимально затягивает своё возвращение. После нового года мы
Выступление на чемпионате мира признаётся нецелесообразным, и Антон берёт ещё одну паузу в карьере, понимая, что без полноценной летней подготовки вернуться в элиту мирового биатлона
Карьера Шипулина завершается
Собственно, нечто среднее между двумя предыдущими опциями. Очень аккуратное введение Шипулина в соревновательный режим. Кубок IBU — да, но лимитированное количество стартов. «Ижевская винтовка» — тот же сценарий.
Чемпионат Европы в Раубичах — обязательная часть плана. Требований к высоким результатам
Чемпионат мира станет для Антона лотереей.
Не все биатлонные эксперты уверены в правильности решения Шипулина о продолжении карьеры. Спортсмену вменяют то, что в
«Он принял ошибочное решение, когда продолжил подготовку в этом году. Мне кажется, ему надо было пропустить год и уже затем активно тренироваться. Нужно было полноценно подлечиться, восстановиться прежде всего психологически, мотивировать себя, чтобы появилось желание и дальше творить чудеса. Мне кажется, надо было Шипулину немного отдохнуть».
А вот комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что Шипулин всё делает правильно и в скором времени будет снова разрывать всех или всех кроме Мартена Фуркада на этапах Кубка и чемпионата мира.
«Шипулин будет работать пока с резервной командой и потом всех победит! Пока всё по делу, ротация неизменно будет!».