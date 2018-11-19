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12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Мякяряйнен вошла в состав сборной Финляндии на этап Кубка мира в Поклюке

Официальный сайт Ассоциации биатлонистов Федерации опубликовал состав команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) 2—9 декабря 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, на стартовом этапе соревнований выступит обладательница трёх Кубков мира, чемпионка мира 2011 года, четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону Кайса Мякяряйнен.

В состав женской сборной Финляндии вошли: Мари Эдер (Лаукканен), Кайса Мякяряйнен, Йенни Феллман, Венла Лехтонен.

В заявку мужской сборной включены: Туомас Гронман, Олли Хиденсало, Яакко Ранта, Теро Сеппяля.

2 декабря в рамках этапах Кубка мира в Поклюке пройдут супермикст и смешанная эстафета. Также на первом этапе состоятся спринт, гонка преследования и индивидуальная гонка.

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