Слепцова: Лучше бы выборы президента СБР выиграл Майгуров

«Слежу ли за биатлоном? Да. Сейчас, правда, и смотреть нечего. Но скоро начнётся, прям жду новый сезон! Переживаю за наших, как выступят. Вообще, смотреть биатлон — это прекрасно, лучше, чем бегать. Прошлый сезон почти весь по телевизору смотрела. Мы не очень часто общаемся, но держим связь. Просто я сама была на их месте, понимаю, что если буду звонить — неудобно. Сезон будет интересный, хочу вам сказать.