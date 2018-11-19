Слепцова: Лучше бы выборы президента СБР выиграл Майгуров
Российская биатлонистка Светлана Слепцова, завершившая карьеру в 2017 году, заявила, что осталась расстроена поражением Виктора Майгурова на выборах главы Союза биатлонистов России.
Российская биатлонистка Светлана Слепцова, завершившая карьеру в 2017 году, заявила, что осталась расстроена поражением Виктора Майгурова на выборах главы Союза биатлонистов России.
«Слежу ли за биатлоном? Да. Сейчас, правда, и смотреть нечего. Но скоро начнётся, прям жду новый сезон! Переживаю за наших, как выступят. Вообще, смотреть биатлон — это прекрасно, лучше, чем бегать. Прошлый сезон почти весь по телевизору смотрела. Мы не очень часто общаемся, но держим связь. Просто я сама была на их месте, понимаю, что если буду звонить — неудобно. Сезон будет интересный, хочу вам сказать.
Была бы рада, если на посту президента СБР был бы Виктор Майгуров (выборы выиграл Владимир Драчёв. — Прим. «Чемпионата»). Я склонялась к его кандидатуре. Мне было жаль, что Витя проиграл, потому что я знаю, как много у него было идей, как много он хотел. Но главное — это результат. Как говорится, биатлонистов считают по весне, — приводит слова Слепцовой Life.