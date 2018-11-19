Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России
Первая красавица русского биатлона, прямая наследница Слепцовой, жертва мельдониевого скандала и биатлонистка с астмой — представляем свежую кровь в биатлонной сборной.
Первая красавица русского биатлона, прямая наследница Слепцовой, жертва мельдониевого скандала и биатлонистка с астмой — представляем свежую кровь в биатлонной сборной.
Двукратный чемпион мира среди юниоров родился в Беларуси и там же одержал две своих главных юниорских победы, но при этом вернуть к себе домой как Дарью Домрачеву соседи его даже не пытались. Вырос Латыпов в маленьком поселке Самарской области, где занимался лыжными гонками, а затем переехал в Башкирию и перешел в биатлон.
В феврале 2016 во время этапа Кубка IBU Эдуард сдал положительную пробу на мельдоний. Он был отстранен от соревнований до конца сезона и лишен всех февральских результатов. Дисквалификации спортсмен сумел избежать, так как ВАДА признала концентрацию вещества допустимой в случае приема препарата до запрета с 1 января 2016 года.
Дебютировать в сборной России на Кубке мира он должен был еще в марте этого года в Тюмени. Но тогда в последний момент тренерский штаб заявил юниора Игоря Малиновского, который не попал в гонку преследования, а Латыпов поехал домой и был так выбит из колеи, что провалил и чемпионат России. Сейчас судьба вернула его долг, а тренеры дают ему уже полноценный шанс закрепиться в команде. А ещё Латыпов прапорщик российской армии и победитель военных Игр в Сочи.
Талантливая
Несколько лет назад, когда Павлова начала встречаться с биатлонистом из Казахстана Максимом Брауном, представители этой страны проявили к девушке интерес и желание ее натурализовать. Однако и сама спортсменка, и ее наставники были против перехода.
Примечательно, что она родилась в том же городке Можга, что и другая надежда сборной России Ульяна Кайшева, но учиться и заниматься биатлоном стала в соседнем пермском крае.
На юниорском чемпионате мира-2017 в словацком Осрблье стала автором самого невероятного камбека в истории этих соревнований. В гонке преследования она стартовала 24-й, но благодаря идеальной стрельбе поднялась на первую ступень пьедестала.
Впервые в составе взрослой сборной оказалась еще год назад, будучи юниоркой. Свое место в команде ей уступила завершившая карьеру Светлана Слепцова. Тренер Валерии Иннокентий Каринцев поначалу отнесся к этой идее скептически, но девушка не испугалась и приняла вызов.
Васнецова также встречается с казахстанским биатлонистом Владиславом Витенко, который уже сделал ей предложение руки и сердца.
Еще до отъезда в Белоруссию в 2015 году Кристина получила неофициальный титул самой красивой российской биатлонистки и сейчас готова его вернуть. Выросла она в далеком северном городе Лабытнанги, подарившем миру еще одну биатлонную красавицу Альбину Ахатову, а также Анну
Белорусы в этом году сами вернули Ильченко в Россию, признав не перспективной. Тренеры считали, что у нее не все в порядке с головой и она так никогда и не научится стрелять. «Она же дышит во время стрельбы», — жаловались они. Теперь пусть кусают локти.
До перехода в биатлон Ильченко занималась танцами, где также добивалась успехов, но любовь к зимнему спорту перевесила. Ее давняя мечта выступить на Олимпиаде теперь стала ближе. Кристина стала первой россиянкой, после Натальи Соколовой, которая пробилась в сборную после возвращения из другой страны.
Еще одна спортсменка с тернистым путем в сборную дебютирует в Кубке мира только в 27 лет. В ее возрасте Магдалена Нойнер уже давно закончила карьеру и растила детей. Васильева могла закончить после родов еще пять лет назад, но ее тренер Людмила Панова позвала работать в Красноярск.
Васильева — одна из немногих российских биатлонисток, имеющих спортивную астму. Однако официального терапевтического исключения она так и не оформила. В этом году это невозможно, так как не было обострений и бронхоспазмов.
Автор: Круглов Александр