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18:51 (мск), источник: Советский спорт

Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России

Первая красавица русского биатлона, прямая наследница Слепцовой, жертва мельдониевого скандала и биатлонистка с астмой — представляем свежую кровь в биатлонной сборной.

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Источник: Советский спорт

Эдуард Латыпов, 24 года

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Двукратный чемпион мира среди юниоров родился в Беларуси и там же одержал две своих главных юниорских победы, но при этом вернуть к себе домой как Дарью Домрачеву соседи его даже не пытались. Вырос Латыпов в маленьком поселке Самарской области, где занимался лыжными гонками, а затем переехал в Башкирию и перешел в биатлон.

В феврале 2016 во время этапа Кубка IBU Эдуард сдал положительную пробу на мельдоний. Он был отстранен от соревнований до конца сезона и лишен всех февральских результатов. Дисквалификации спортсмен сумел избежать, так как ВАДА признала концентрацию вещества допустимой в случае приема препарата до запрета с 1 января 2016 года.

Дебютировать в сборной России на Кубке мира он должен был еще в марте этого года в Тюмени. Но тогда в последний момент тренерский штаб заявил юниора Игоря Малиновского, который не попал в гонку преследования, а Латыпов поехал домой и был так выбит из колеи, что провалил и чемпионат России. Сейчас судьба вернула его долг, а тренеры дают ему уже полноценный шанс закрепиться в команде. А ещё Латыпов прапорщик российской армии и победитель военных Игр в Сочи.

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Евгения Павлова, 25 лет

Талантливая экс-чемпионка мира среди юниорок своего первого взрослого успеха ждала четыре года, когда сверстницы уже пробились в основную сборную. В марте 2018 Павлова выиграла этап Кубка IBU в Увате и обратила на себя внимание тренеров сборной.

В основной состав в этом году она попала во многом случайно. После того как Дарья Виролайнен объявила об уходе в декрет, Женя заняла освободившуюся вакансию.

Несколько лет назад, когда Павлова начала встречаться с биатлонистом из Казахстана Максимом Брауном, представители этой страны проявили к девушке интерес и желание ее натурализовать. Однако и сама спортсменка, и ее наставники были против перехода.

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Валерия Васнецова, 21 год

Примечательно, что она родилась в том же городке Можга, что и другая надежда сборной России Ульяна Кайшева, но учиться и заниматься биатлоном стала в соседнем пермском крае.

На юниорском чемпионате мира-2017 в словацком Осрблье стала автором самого невероятного камбека в истории этих соревнований. В гонке преследования она стартовала 24-й, но благодаря идеальной стрельбе поднялась на первую ступень пьедестала.

Впервые в составе взрослой сборной оказалась еще год назад, будучи юниоркой. Свое место в команде ей уступила завершившая карьеру Светлана Слепцова. Тренер Валерии Иннокентий Каринцев поначалу отнесся к этой идее скептически, но девушка не испугалась и приняла вызов.

Васнецова также встречается с казахстанским биатлонистом Владиславом Витенко, который уже сделал ей предложение руки и сердца.

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Кристина Ильченко, 25 лет

Еще до отъезда в Белоруссию в 2015 году Кристина получила неофициальный титул самой красивой российской биатлонистки и сейчас готова его вернуть. Выросла она в далеком северном городе Лабытнанги, подарившем миру еще одну биатлонную красавицу Альбину Ахатову, а также Анну Булыгину-Фролину и еще полдесятка талантливых спортсменок.

Белорусы в этом году сами вернули Ильченко в Россию, признав не перспективной. Тренеры считали, что у нее не все в порядке с головой и она так никогда и не научится стрелять. «Она же дышит во время стрельбы», — жаловались они. Теперь пусть кусают локти.

До перехода в биатлон Ильченко занималась танцами, где также добивалась успехов, но любовь к зимнему спорту перевесила. Ее давняя мечта выступить на Олимпиаде теперь стала ближе. Кристина стала первой россиянкой, после Натальи Соколовой, которая пробилась в сборную после возвращения из другой страны.

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Маргарита Васильева, 27 лет

Еще одна спортсменка с тернистым путем в сборную дебютирует в Кубке мира только в 27 лет. В ее возрасте Магдалена Нойнер уже давно закончила карьеру и растила детей. Васильева могла закончить после родов еще пять лет назад, но ее тренер Людмила Панова позвала работать в Красноярск.

Васильева — одна из немногих российских биатлонисток, имеющих спортивную астму. Однако официального терапевтического исключения она так и не оформила. В этом году это невозможно, так как не было обострений и бронхоспазмов.

Автор: Круглов Александр

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