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13:53 (мск), источник: Матч ТВ

Шипулин рассказал, когда может провести первую гонку в сезоне

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился планами на ближайшие полтора месяца и рассказал, что сможет выступить на третьем этапе Кубка IBU, если успешно завершит тренировочные сборы.

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Источник: Reuters

— Какие планы на ближайшие полтора месяца?

— Заканчивается сбор в Финляндии, потом будет небольшой перерыв, и я еду на еще один полноценный сбор. У меня не будет никаких стартов: ни контрольных, ни соревнований. В то время, пока ребята будут на Кубке мира и IBU, я буду тренироваться, — сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

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— Где?

— Пока точно не определились. Анатолий Николаевич (Хованцев — прим. ред.) предложил ехать вместе с командой, потому что мы боимся, что в России могут наступить холода, и не будет возможности хорошо потренироваться. Поэтому скорее всего я поеду в Европу, а куда именно определимся позднее. Если команда поедет в Обертиллиах, то поеду с ней, вероятно. Буду тренироваться, и если организм будет себя хорошо вести, возможно, я пробегу третий этап Кубка IBU. После этого будет принято решение, ехать мне на «Ижевскую винтовку» или нет.

Шипулин не принял участия в контрольных стартах в Финляндии и не вошел в состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира в сезоне-2018/19.

Напомним, биатлонист занял третье место в общем зачете Кубка мира по итогам прошлого сезона. Шипулин не попал в состав сборной России на первые этапы Кубка мира.

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