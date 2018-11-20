«Калашников» в начале 2019 года приступит к выпуску винтовки для сборной РФ по биатлону

Источник: РИА "Новости"

Изначально планировалось, что новая винтовка начнет массово выпускаться в 2018 году, однако испытания продолжаются в связи с необходимостью доведения до совершенства. «Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства. Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство», — сказал Черезов.

По словам Черезова, интерес к «Би-7−7» высокий уже сейчас, хотя работа с европейскими спортсменами ограничена из-за санкций. Многие российские спортсмены и школы пользуются винтовками Izhmash «Би-7−4». «Мы рассчитываем, что как минимум эти винтовки будут меняться», — отметил он.

За последние полтора года винтовку нового поколения «Би-7−7» уже тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко. «Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты могут перейти на новые российские винтовки. В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным», — сказал Черезов.

Концерн организовал мобильный сервисный центр, который сопровождает спортсменов на крупнейших соревнованиях по России, а в среднесрочной перспективе планирует организовать поддержку и за рубежом, во время этапов Кубка мира по биатлону.

Технические характеристики

Концерн «Калашников» выпускает порядка 500−600 биатлонных винтовок в год. После выпуска «Би-7−7» компания намерена начать работу по модернизации всей линейки биатлонных винтовок бренда Izhmash. По словам Черезова, новая винтовка превосходит по параметрам не только предыдущие версии, но и зарубежные аналоги. «Есть изменения в ударно-пусковом механизме, затворе, прицеле, по дизайну винтовка приобрела новый, современный вид. Винтовка существенно доработана по эргономике, что позволяет повысить качество и скорость стрельбы», — добавил Черезов.

Концерн «Калашников» — крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.