Концерн «Калашников» приступит к выпуску винтовки для сборной России

Источник: РИА "Новости"

Ранее планировалось, что винтовка будет массово выпускаться в 2018 году, но на данный момент испытания продолжаются. Сейчас многие биатлонные школы используют предыдущий образец биатлонной винтовки «Би-7−4».

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— Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства, — приводит ТАСС слова Черезова. — Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

Ранее винтовку «Би-7−7» тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко.