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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Концерн «Калашников» приступит к выпуску винтовки для сборной России

Директор по спортивным проектам концерна «Калашников» Иван Черезов сообщил, что в начале 2019 года планируется начало серийного производства биатлонной винтовки «Би-7−7». По его словам, на предприятии рассчитывают, что российские спортсмены в скором будущем полностью перейдут на новое оружие.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее планировалось, что винтовка будет массово выпускаться в 2018 году, но на данный момент испытания продолжаются. Сейчас многие биатлонные школы используют предыдущий образец биатлонной винтовки «Би-7−4».

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— Учитывая степень ответственности, которая связана с выпуском винтовки для олимпийцев, мы рассчитываем на продолжение испытаний до тех пор, пока не доведем винтовку до совершенства, — приводит ТАСС слова Черезова. — Если все получится, в начале следующего года мы бы хотели запустить винтовку в серийное производство.

Ранее винтовку «Би-7−7» тестировали биатлонисты сборной России Антон Шипулин, Алексей Волков, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

— Спортсмены остались довольны и выразили мнение, что в будущем российские биатлонисты могут перейти на новые российские винтовки, — продолжил Черезов. — В идеале нам бы хотелось видеть всю сборную России с винтовками Izhmash, поэтому будем прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным.

Перспективы российского биатлона
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