Й. Бё: Фуркад — лучший биатлонист мира. Я — вице-президент

«На данный момент я не знаю, в какой форме нахожусь. Но чувствую, что становлюсь сильнее с каждым днём. Летом я повредил палец на ноге, в сентябре перенёс вирус и потерял несколько недель подготовки. В октябре на сборе в Германии у меня начались проблемы со спиной. Я неделю пролежал в постели. Сейчас я чувствую, что с каждым днём у меня всё больше сил, но оценить свою форму не могу. Чувствую ли я себя лучшим биатлонистом мира? Нет, это Мартен Фуркад. Он лучший, совершенный спортсмен. Я могу считаться вице-президентом», — цитирует Бё Dagbladet.