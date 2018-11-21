Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
1315 лет победе России над Уэльсом
11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Й. Бё: Фуркад — лучший биатлонист мира. Я — вице-президент

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, трёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил своё состояние перед стартом сезона.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«На данный момент я не знаю, в какой форме нахожусь. Но чувствую, что становлюсь сильнее с каждым днём. Летом я повредил палец на ноге, в сентябре перенёс вирус и потерял несколько недель подготовки. В октябре на сборе в Германии у меня начались проблемы со спиной. Я неделю пролежал в постели. Сейчас я чувствую, что с каждым днём у меня всё больше сил, но оценить свою форму не могу. Чувствую ли я себя лучшим биатлонистом мира? Нет, это Мартен Фуркад. Он лучший, совершенный спортсмен. Я могу считаться вице-президентом», — цитирует Бё Dagbladet.

Первый этап Кубка мира стартует в Поклюке 2 декабря.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
Сборная Швеции не пустила команду России в элиту Лиги наций
Призеры ЧМ-2018 не сумели выйти в финальную стадию Лиги наций
Интриги КХЛ: «Авангард» проиграет, «Сочи» не остановит ЦСКА
Фанаты «Спартака» потребовали продать Глушакова
Ибрагимович запросил у «Милана» два миллиона евро за полгода
Журналист назвал имя нового обладателя «Золотого мяча»
Вратарь России: Кто такой Уитни, чтобы так говорить о женщинах?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь