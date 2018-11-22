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16:45 (мск), источник: Sports.kz

IBU дисквалифицировал за допинг всех лидеров сборной Казахстана по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов Казахстана, что девять спортсменов временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Под санкции попали Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов, Василий Подкорытов. Решение о временной дисквалификации вышеперечисленных биатлонистов было принято IBU в связи с проведением расследований в Австрии и Италии. Решение вступает в силу незамедлительно и будет действовать до окончания расследования, но спортсмены уже могут обжаловать его. После этого IBU вынесет окончательный вердикт.

Кубок мира по биатлону-2018/19 начнется 2 декабря в Поклюке (Словения).

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