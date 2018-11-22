IBU дисквалифицировал за допинг всех лидеров сборной Казахстана по биатлону

Под санкции попали Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Усанова, Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Ян Савицкий, Максим Браун, Антон Пантов, Василий Подкорытов. Решение о временной дисквалификации вышеперечисленных биатлонистов было принято IBU в связи с проведением расследований в Австрии и Италии. Решение вступает в силу незамедлительно и будет действовать до окончания расследования, но спортсмены уже могут обжаловать его. После этого IBU вынесет окончательный вердикт.