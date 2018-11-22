Союз биатлонистов Казахстана прокомментировал отстранение лидеров от IBU

Источник: РИА "Новости"

Ранее, в январе 2017 года Сборная Казахстана по биатлону принимала участие в Этапах Кубка Мира, которые проходили в городе Анхольц, Италия.

20 января 2017 по подозрению в использовании допинга итальянская полиция и прокуратура провинции Больцано провели обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана, с внеплановыми пробами на допинг.

Поводом для подобных действий стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.

На всех этапах проверок все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат.

Своим постановлением Прокуратура Бользано ходатайствовала о прекращении расследовании и закрытии дела против Сборной Казахстана, следов использования запрещенных веществ у спортсменов Сборной Казахстана нет.

Однако, 22 ноября 2018 года в Союз биатлонистов Казахстана поступило официальное уведомление от IBU о временном отстранении от участия во всех соревнованиях девяти наших спортсменов в связи с антидопинговыми разбирательствами, которые произошли в январе 2017 года.

Текущим постановлением Международный Союз Биатлонистов IBU изъявляет желание внести ясность в данный вопрос и закрыть раз и навсегда дело с обвинением Сборной Казахстана по биатлону в нарушении антидопинговых правил.

В официальном письме указаны 9 спортсменов, которым на время проведение разбирательств придется приостановить свое участие в международных соревнованиях. Среди них: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.

На данный момент IBU изучает все данные и всю информацию по данному вопросу. Далее каждый спортсмен из указанного списка будет уведомлён индивидуально о результатах проверок и при отсутствии замечаний к ним, будут аннулированы обвинительные ограничения.

После того, как IBU примет окончательное решение по данному вопросу, они официально уведомят Союз биатлонистов Казахстана.

«Сегодня наша Сборная команда из 12 спортсменов находится в Идре, Швеция. Готовятся к выступлению на Первом Этапе Кубка IBU, старт состоится 29 ноября 2018 года.

В составе нашей Сборной команды по биатлону есть четверо спортсменов: Галина Вишневская, Дарья Климина, Максим Браун и Антон Пантов, которые указаны в списке. По постановлению IBU пока идет разбирательство по данному вопросу, вышеуказанные спортсмены временно отстранены от соревнований.