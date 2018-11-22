Союз биатлонистов Казахстана прокомментировал отстранение лидеров от IBU

Ранее, в январе 2017 года Сборная Казахстана по биатлону принимала участие в Этапах Кубка Мира, которые проходили в городе Анхольц, Италия.
20 января 2017 по подозрению в использовании допинга итальянская полиция и прокуратура провинции Больцано провели обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана, с внеплановыми пробами на допинг.
Поводом для подобных действий стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами, которая принадлежала команде из Казахстана.
На всех этапах проверок все пробы на допинг у наших биатлонистов показали отрицательный результат.
Своим постановлением Прокуратура Бользано ходатайствовала о прекращении расследовании и закрытии дела против Сборной Казахстана, следов использования запрещенных веществ у спортсменов Сборной Казахстана нет.
Однако, 22 ноября 2018 года в Союз биатлонистов Казахстана поступило официальное уведомление от IBU о временном отстранении от участия во всех соревнованиях девяти наших спортсменов в связи с антидопинговыми разбирательствами, которые произошли в январе 2017 года.
Текущим постановлением Международный Союз Биатлонистов IBU изъявляет желание внести ясность в данный вопрос и закрыть раз и навсегда дело с обвинением Сборной Казахстана по биатлону в нарушении антидопинговых правил.
В официальном письме указаны 9 спортсменов, которым на время проведение разбирательств придется приостановить свое участие в международных соревнованиях. Среди них: Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Подкорытов.
На данный момент IBU изучает все данные и всю информацию по данному вопросу. Далее каждый спортсмен из указанного списка будет уведомлён индивидуально о результатах проверок и при отсутствии замечаний к ним, будут аннулированы обвинительные ограничения.
После того, как IBU примет окончательное решение по данному вопросу, они официально уведомят Союз биатлонистов Казахстана.
«Сегодня наша Сборная команда из 12 спортсменов находится в Идре, Швеция. Готовятся к выступлению на Первом Этапе Кубка IBU, старт состоится 29 ноября 2018 года.
В составе нашей Сборной команды по биатлону есть четверо спортсменов: Галина Вишневская, Дарья Климина, Максим Браун и Антон Пантов, которые указаны в списке. По постановлению IBU пока идет разбирательство по данному вопросу, вышеуказанные спортсмены временно отстранены от соревнований.
Остальные восемь спортсменов будут полноценно участвовать на Первом и последующих Этапах Кубка IBU и Кубка Мира", — сообщил Президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов.