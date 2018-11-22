Союз биатлонистов Казахстана прокомментировал отстранение девяти спортсменов
Решение принято Международный союзом.
Решение принято Международный союзом.
Президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить девяти казахстанских спортсменов от участия в соревнованиях в связи с подозрениями в нарушениях антидопинговых правил.
«Сегодня наша сборная из 12 спортсменов находится в Идре, Швеция. Готовится к выступлению на первом этапе Кубка IBU, старт состоится 29 ноября 2018 года. В составе нашей команды по биатлону есть четверо спортсменов: Галина Вишневская, Дарья Климина, Максим Браун и Антон Пантов, которые указаны в списке. По постановлению IBU, пока идет разбирательство по данному вопросу, вышеуказанные спортсмены временно отстранены от соревнований.
Остальные восемь спортсменов будут полноценно участвовать в первом и последующих этапах Кубка IBU и Кубка мира, — цитирует Кизатова официальный сайт Союза биатлонистов Казахстана.
В январе 2017 года итальянская полиция и прокуратура провели обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана перед стартом этапа в Антхольце. Поводом для этого стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами.