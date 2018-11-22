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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

Союз биатлонистов Казахстана прокомментировал отстранение девяти спортсменов

Решение принято Международный союзом.

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Президент Союза биатлонистов Казахстана Ермек Кизатов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить девяти казахстанских спортсменов от участия в соревнованиях в связи с подозрениями в нарушениях антидопинговых правил.

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«Сегодня наша сборная из 12 спортсменов находится в Идре, Швеция. Готовится к выступлению на первом этапе Кубка IBU, старт состоится 29 ноября 2018 года. В составе нашей команды по биатлону есть четверо спортсменов: Галина Вишневская, Дарья Климина, Максим Браун и Антон Пантов, которые указаны в списке. По постановлению IBU, пока идет разбирательство по данному вопросу, вышеуказанные спортсмены временно отстранены от соревнований.

Остальные восемь спортсменов будут полноценно участвовать в первом и последующих этапах Кубка IBU и Кубка мира, — цитирует Кизатова официальный сайт Союза биатлонистов Казахстана.

В январе 2017 года итальянская полиция и прокуратура провели обыск номеров спортсменов и тренеров сборной Казахстана перед стартом этапа в Антхольце. Поводом для этого стала выброшенная в мусорный контейнер коробка с использованными медикаментами. Допинг-пробы казахстанских спортсменов дали отрицательный результат и расследование было прекращено, однако сегодня, 22 ноября, IBU объявил об отстранении девяти спортсменов.

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