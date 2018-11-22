Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборной Казахстана больше нет? Первый допинговый скандал сезона

Имеет ли к этому отношение Валерий Польховский?

Наверх
Источник: Reuters

Международный союз биатлонистов временно отстранил от участия в соревнованиях девять казахстанских биатлонистов из-за подозрений в нарушениях антидопинговых правил. Решение было принято в связи с уголовным расследованием, которое проводилось в Австрии и Италии.

В нарушении правил подозреваются Галина Вишневская, Алина Райкова, Дарья Климина-Усанова, Ольга Полторанина, Ян Савицкий, Максим Браун, Анна Кистанова, Антон Пантов и Василий Поткорытов.

Они имеют право предоставить IBU свое объяснение, после чего Международный союз будет решать вопрос о возможных санкциях.

Что это за расследование?

История началась в январе 2017 года во время этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве. Местный житель обратил внимание, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали на бензоколонке большую картонную коробку. В ней были обнаружены шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на вероятное употребление допинга. Помимо этого в коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Коробка была передана Антидопинговому агентству Австрии. Проведенный анализ найденных документов и записей показал, что содержимое коробки принадлежит сборной Казахстана.

Месяц спустя, прямо перед стартом чемпионата мира в австрийском Хохфильцине, австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах, где поселилась казахстанская делегация. В ходе обыска полиция изъяла множество медицинских препаратов. У казахстанских спортсменов было взяты анализы для проверки на допинг, но все тесты дали отрицательный результат.

У сборной Казахстана есть документы на использование всех препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Сейчас они проверяются. Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство.
Генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов

А год спустя, 20 января 2018-го, во время этапа Кубка мира в Антерсельве, итальянская полиция провела еще один обыск в расположении сборной Казахстана. Обыск провели в рамках дела, которое открыла австрийская полиция.

IBU открыл официальное разбирательство данного дела. И вот теперь было вынесено решение.

Читайте также
Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать

Польховский: «При мне никакого допинга в Казахстане не было»

Известный российский специалист Валерий Польховский в сезоне 2016/17 занимал должность тренера-консультанта сборной Казахстана, а в прошлом сезоне был главным тренером команды.

— Что можете сказать об отстранении фактически всей сборной, включая и лидера, призера этапов Кубка мира Галину Вишневскую?

— Впервые услышал эту информацию от вас. В прошлом году у нас был обыск в Австрии, мы выполнили все необходимые требования полиции. У каждого спортсмена, тренера и обслуживающего персонала есть подтверждение того, что правоохранительные органы не имеют к ним никаких претензий. Больше никакой информацией не владею. При обыске у нас не нашли ничего запрещенного.

— Контактировали ли вы с бывшими президентом и генеральным секретарем IBU Андерсом Бессебергом и Николь Реш, против которых сейчас ведется расследование?

— Нет, никак с ними не связывался.

— Даже по каким-то техническим моментам?

— Даже по ним. Еще раз повторю, у каждого спортсмена есть бумага, что ничего запрещенного у него не найдено, все было подписано и вручено в очень дружелюбной форме каждому человеку лично в руки.

— Как вы можете объяснить такое внимание именно к Казахстану?

— Мне это непонятно. Это было годом раньше, был повод — все писали, что кто-то что-то выбрасывал на заправке. Видимо, эта ситуация спровоцировала интерес к тому, чем занимается команда.

Читайте также
«Мы знаем, что у вас допинг, лучше признавайтесь сами»

— Девять человек, которые были отстранены — это, насколько я понимаю, практически все профессиональные биатлонисты, которые есть в Казахстане? Это означает, что команды больше не будет?

— Я не знаю, я же сейчас не работаю в команде. Но это действительно ребята, которые в прошлом году были в сборной.

— Если резюмировать: вы уверены, что за тот период, что вы работали в Казахстане, те спортсмены, которые выступали за команду, были чисты?

— Конечно, абсолютно уверен. В команде никакого диалога по этому поводу вообще не было. Наоборот, во время летних сборов проводились антидопинговые мероприятия, которые были организованы допинговым центром с согласия всего спортивного руководства, как в Казахстане всегда и было.

Любопытно, что в мае Польховский должен был возглавить женскую сборную России, однако в последний момент назначение сорвалось. ​..

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Трансферы «Спартака»: как это будет зимой
Илья Ковальчук вошел в топ самых «вредных» игроков сезона в НХЛ
Россия лишилась пилота в Ф-1: как так вышло и что теперь будет
«Автомобилист» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах
СМИ: «Зенит» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Евролига начала расследование по итогам матча ЦСКА — «Жальгирис»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь