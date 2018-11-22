Сборной Казахстана больше нет? Первый допинговый скандал сезона
Имеет ли к этому отношение Валерий Польховский?
Имеет ли к этому отношение Валерий Польховский?
Международный союз биатлонистов временно отстранил от участия в соревнованиях девять казахстанских биатлонистов
Они имеют право предоставить IBU свое объяснение, после чего Международный союз будет решать вопрос о возможных санкциях.
История началась в январе 2017 года во время этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве. Местный житель обратил внимание, как пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали на бензоколонке большую картонную коробку. В ней были обнаружены шприцы, ампулы для инъекций, а также рукописные заметки, которые указывали на вероятное употребление допинга. Помимо этого в коробке были различные аккредитации на мероприятия IBU. Коробка была передана Антидопинговому агентству Австрии. Проведенный анализ найденных документов и записей показал, что содержимое коробки принадлежит сборной Казахстана.
Месяц спустя, прямо перед стартом чемпионата мира в австрийском Хохфильцине, австрийская полиция провела обыски в гостиничных номерах, где поселилась казахстанская делегация. В ходе обыска полиция изъяла множество медицинских препаратов. У казахстанских спортсменов было взяты анализы для проверки на допинг, но все тесты дали отрицательный результат.
У сборной Казахстана есть документы на использование всех препаратов, которые были изъяты австрийской полицией. Сейчас они проверяются. Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование.
Допинг-пробыбрало австрийское антидопинговое агентство.
А год спустя, 20 января 2018-го, во время этапа Кубка мира в Антерсельве, итальянская полиция провела еще один обыск в расположении сборной Казахстана. Обыск провели в рамках дела, которое открыла австрийская полиция.
IBU открыл официальное разбирательство данного дела. И вот теперь было вынесено решение.
Известный российский специалист Валерий Польховский в сезоне 2016/17 занимал должность
— Что можете сказать об отстранении фактически всей сборной, включая и лидера, призера этапов Кубка мира Галину Вишневскую?
— Впервые услышал эту информацию от вас. В прошлом году у нас был обыск в Австрии, мы выполнили все необходимые требования полиции. У каждого спортсмена, тренера и обслуживающего персонала есть подтверждение того, что правоохранительные органы не имеют к ним никаких претензий. Больше никакой информацией не владею. При обыске у нас не нашли ничего запрещенного.
— Контактировали ли вы с бывшими президентом и генеральным секретарем IBU Андерсом Бессебергом и Николь Реш, против которых сейчас ведется расследование?
— Нет, никак с ними не связывался.
— Даже по
— Даже по ним. Еще раз повторю, у каждого спортсмена есть бумага, что ничего запрещенного у него не найдено, все было подписано и вручено в очень дружелюбной форме каждому человеку лично в руки.
— Как вы можете объяснить такое внимание именно к Казахстану?
— Мне это непонятно. Это было годом раньше, был повод — все писали, что
— Девять человек, которые были отстранены — это, насколько я понимаю, практически все профессиональные биатлонисты, которые есть в Казахстане? Это означает, что команды больше не будет?
— Я не знаю, я же сейчас не работаю в команде. Но это действительно ребята, которые в прошлом году были в сборной.
— Если резюмировать: вы уверены, что за тот период, что вы работали в Казахстане, те спортсмены, которые выступали за команду, были чисты?
— Конечно, абсолютно уверен. В команде никакого диалога по этому поводу вообще не было. Наоборот, во время летних сборов проводились антидопинговые мероприятия, которые были организованы допинговым центром с согласия всего спортивного руководства, как в Казахстане всегда и было.
Любопытно, что в мае Польховский должен был возглавить женскую сборную России, однако в последний момент назначение сорвалось. ..