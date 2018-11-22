Бьорндален: Биатлонистов из Казахстана подозревали и раньше, но подождём факты
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский биатлонист
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский биатлонист
«В списке есть фамилии, которые хорошо известны профессиональным спортсменам. Но есть и сюрпризы. Эта история указывает, что Международный союз биатлонистов (IBU) ведёт работу по борьбе с допингом. Их отстранил IBU, а не
Репутация казахстанцев была не хуже, чем у других наций. Но и в отношении них были подозрения. Проводились полицейские рейды. Посмотрим, какие будут обнаружены факты и доказательства.
Когда отстраняют большое число биатлонистов, возникает мысль, что это система. Но, как я говорил, пока речь идёт только о подозрениях. Важно понимать это, — цитирует Бьорндалена TV2.