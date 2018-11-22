Бьорндален: Биатлонистов из Казахстана подозревали и раньше, но подождём факты

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«В списке есть фамилии, которые хорошо известны профессиональным спортсменам. Но есть и сюрпризы. Эта история указывает, что Международный союз биатлонистов (IBU) ведёт работу по борьбе с допингом. Их отстранил IBU, а не кто-то другой.

Репутация казахстанцев была не хуже, чем у других наций. Но и в отношении них были подозрения. Проводились полицейские рейды. Посмотрим, какие будут обнаружены факты и доказательства.