Шипулин: Не завершил карьеру, есть чувство, что не всё реализовал

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В конце июля Шипулин заявил, что пока не знает, будет ли продолжать карьеру, однако впоследствии решил остаться в биатлоне.

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«Меня постоянно спрашивали о планах близкие, друзья, и я совершенно откровенно отвечал: “Ребята, если бы я это знал сам, с удовольствием ответил бы”. Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться, начинать всё сначала? Каждый день думал об этом. Дома тема была запретной. Большое спасибо родителям и жене, что они не давили на меня в этом плане, хотя я видел, что мама обижается. Но я не хотел заранее никого обнадеживать», — сказал Шипулин.

Биатлонист также признался, что не испытывал страха перед перспективой остаться вне спорта.

Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое «но». Я не поехал на Олимпиаду (в Пхенчхан) и не завоевал того, что хотел и планировал. Антон Шипулин