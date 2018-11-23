Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
13Кто не сыграет за Россию в Швеции. Это целая команда
16Николай Писарев: спартаковец из «Торпедо»
13:49 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин: Не завершил карьеру, есть чувство, что не всё реализовал

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Олимпийский чемпион и чемпион мира российский биатлонист Антон Шипулин заявил РИА Новости, что главной причиной, побудившей его остаться в спорте, стало чувство нереализованности.

Наверх
Источник: Reuters

В конце июля Шипулин заявил, что пока не знает, будет ли продолжать карьеру, однако впоследствии решил остаться в биатлоне.

Читайте также
Шипулин рассказал, когда может провести первую гонку в сезоне

«Меня постоянно спрашивали о планах близкие, друзья, и я совершенно откровенно отвечал: “Ребята, если бы я это знал сам, с удовольствием ответил бы”. Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться, начинать всё сначала? Каждый день думал об этом. Дома тема была запретной. Большое спасибо родителям и жене, что они не давили на меня в этом плане, хотя я видел, что мама обижается. Но я не хотел заранее никого обнадеживать», — сказал Шипулин.

Биатлонист также признался, что не испытывал страха перед перспективой остаться вне спорта.

Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое «но». Я не поехал на Олимпиаду (в Пхенчхан) и не завоевал того, что хотел и планировал.
Антон Шипулин

«Чего тут бояться? Я согласен, конечно, с тем, что жизнь вне спорта совершенно иная, что ко многому приходится привыкать заново, но я готовил себя к уходу заранее, причем много лет, — продолжил Шипулин. — Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое “но”. Я не поехал на Олимпиаду (в Пхенчхан) и не завоевал того, что хотел и планировал. Вот и вышло, что чувство недореализованности перевесило все прочие доводы: я остался в спорте».

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 "Это был кромешный ад": как хоккеист из США жил в Сочи
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Решающий бой: Медведева рвется навстречу Загитовой
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь