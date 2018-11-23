Бьорндален станет экспертом по биатлону на норвежском телеканале
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону
«Я очень рад и благодарен за возможность поработать на TV2. Приятно, что я смогу и дальше оставаться в биатлоне, который я очень сильно люблю. Постараюсь внести свой вклад в биатлон», — цитирует Бьорндалена Langrenn.
Директор спортивной редакции TV2 Вегард Янсен Хаген заявил, что руководство канала гордится возможностью поработать с великим чемпионом. Также Хаген заметил, что у Бьорндалена не было недостатка предложений после окончания карьеры.
Предполагается, что Бьорндален дебютирует в качестве эксперта во время открытия нового сезона в Шушене (Норвегия).