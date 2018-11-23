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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Бьорндален станет экспертом по биатлону на норвежском телеканале

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален станет экспертом норвежского телевизионного канала TV2. Бьорндален будет работать во время нового биатлонного сезона.

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Источник: Reuters

«Я очень рад и благодарен за возможность поработать на TV2. Приятно, что я смогу и дальше оставаться в биатлоне, который я очень сильно люблю. Постараюсь внести свой вклад в биатлон», — цитирует Бьорндалена Langrenn.

Директор спортивной редакции TV2 Вегард Янсен Хаген заявил, что руководство канала гордится возможностью поработать с великим чемпионом. Также Хаген заметил, что у Бьорндалена не было недостатка предложений после окончания карьеры.

Предполагается, что Бьорндален дебютирует в качестве эксперта во время открытия нового сезона в Шушене (Норвегия).

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