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16:01 (мск), источник: БЕЛТА

Скардино: Кризис — повод что-то изменить в судьбе в лучшую сторону

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка рассказала о пути к успеху, мотивации в спорте, а также взлетах и падениях.

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Источник: РИА "Новости"

— Надежда, как вы пришли в биатлон?

— В 2004 году мы были на сборах от нашей спортивной школы из Санкт-Петербурга в Австрии. Там мой тренер встретил своего лучшего друга из сборной Беларуси, они мне предложили пострелять после тренировки. Видимо, у меня неплохо получилось и мне сразу посоветовали уйти из лыжных гонок в биатлон. Это был переходный период в белорусском биатлоне, тогда приглашали спортсменов из других стран. Поскольку в стрельбе я сразу начала показывать неплохие результаты, что является одним из основных показателей в биатлоне, то меня сразу же пригласили в сборную Беларуси. Переходила от одного вида спорта в другой около года, и первый раз за сборную Беларуси выступила примерно в 2005 году. Много лет спорт был для меня главным в жизни. Пришла в него в 7 лет, завершила карьеру в 33, в итоге 26 лет посвятила спорту, однако даже после завершения карьеры не собираюсь его бросать. Теперь спорт — мое хобби и моя любовь.

— Какой самый трудный этап был в вашей карьере?

— Наверное, это период после Олимпиады в Сочи 2014 года, когда у меня начались проблемы со зрением. Тогда врачи сказали, что из-за больших нагрузок оно ухудшается. Я сделала вторую коррекцию зрения и, естественно, меня поставили перед выбором: заканчивать с биатлоном или придумать новую конфигурацию винтовки, положение тела, чтобы я могла целиться не правым глазом, а левым. Сначала мне казалось, что это знак судьбы — надо заканчивать карьеру. Олимпийская медаль у меня уже есть.

Однако довольно скоро мы придумали новую конфигурацию винтовки, она мне позволяла смотреть левым глазом, при этом не менять положение тела. И я продолжила карьеру. Вообще, сложный период в вашей жизни случается перед большим прыжком вперед, тут надо слушать свое сердце. Мой опыт показал: любой кризис может послужить поводом для того, чтобы что-то изменить в судьбе в лучшую сторону.

— Какие виды спорта интересны вам помимо биатлона и лыж?

— Нравится сноуборд, пляжный волейбол. Вообще, у меня дома, в Санкт-Петербурге, все от мала до велика предпочитают заниматься пляжным волейболом, так сказать, интерес закладывается с самого детства.

— Надежда, глядя на вас по телевизору, кажется, что вы с такой легкостью бежите дистанцию. А сколько весит ваше обмундирование?

— Винтовка минимально весит 3500 граммов, однако если у нее будет такой вес, то возникнут проблемы со стрельбой: легкая, она больше подвижна из-за ветра, поэтому в среднем она весит 4 килограмма. Лыжи в наборе с палками и ботинками набирают 3−5 килограммов.

— Что мотивировало вас на продолжение спортивной карьеры?

— В Санкт-Петербурге на соревнованиях был момент, когда решила, что лыжные гонки это не мое и пора с ними заканчивать, пойти учиться, отдыхать. После тренировки сняла лыжи, отдала их тренеру и сказала, что бросаю спорт. Он стал меня уговаривать: «Надя, ты подумай о своей жизни, о том, что тебе надо, в чем твое призвание. Когда четко что-то поймешь для себя, тогда и решай, может, тебе действительно нужно уходить в другую сферу». Долго раздумывала, анализировала и поняла: спорт — это мое призвание. И когда я четко определилась с жизненным выбором, тогда результаты пошли в гору и я начала заниматься спортом с отдачей и любовью.

Илья ПИТЕРСКИЙ, 7 Дней.

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