Драчев: Сборная России по биатлону должна быть в тройке лучших команд по итогам сезона

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира сезона-2018/19 стартует этапом в словенской Поклюке, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

Читайте также Дмитрий Губерниев: Не надо было допинг жрать

Мужская и женская сборные России в прошлом сезоне заняли четвертые места в Кубке наций.

«Будем стараться оказаться в первой тройке общего зачета, ставим цель — попасть в тройку. Мужская и женская команды подтягиваются, мы видим прирост в качестве стрельбы. Постараемся, чтобы то же самое они показали и на соревнованиях», — сказал Драчев.

«Сборная в ближайшее время будет экипирована, вчера она получила все комплекты. Пока не получила только теплых парадных вещей», — сказал глава СБР.

Драчев отметил, что у чемпионов мира Максима Цветкова и Антона Бабикова еще будет шанс проявить себя, чтобы попасть в главную сборную страны. На первые этапы Кубка мира они не отобрались.