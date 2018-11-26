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13:54 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Сборная России по биатлону должна быть в тройке лучших команд по итогам сезона

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поставил задачу мужской и женской сборным России оказаться в числе трех лучших команд в общем зачете Кубка мира по итогам сезона. Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок мира сезона-2018/19 стартует этапом в словенской Поклюке, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря.

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Мужская и женская сборные России в прошлом сезоне заняли четвертые места в Кубке наций.

«Будем стараться оказаться в первой тройке общего зачета, ставим цель — попасть в тройку. Мужская и женская команды подтягиваются, мы видим прирост в качестве стрельбы. Постараемся, чтобы то же самое они показали и на соревнованиях», — сказал Драчев.

«Сборная в ближайшее время будет экипирована, вчера она получила все комплекты. Пока не получила только теплых парадных вещей», — сказал глава СБР.

Драчев отметил, что у чемпионов мира Максима Цветкова и Антона Бабикова еще будет шанс проявить себя, чтобы попасть в главную сборную страны. На первые этапы Кубка мира они не отобрались.

«Никаких вопросов по отбору я не вижу. Просто у кого-то спад, у кого-то иные затруднения. Но если будут результаты, они смогут войти в команду, двери для них открыты», — сказал Драчев.

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