Драчев: Шипулин выступит на январских этапах Кубка мира, если наберет форму

Источник: РИА "Новости"

Шипулин, занявший в прошлом сезоне третье место в общем зачете Кубка мира, пропустит первые три этапа турнира, поскольку его готовность не позволяет ему конкурировать с ведущими биатлонистами мира.

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В межсезонье 31-летний спортсмен всерьез рассматривал вариант окончания карьеры.

«Согласно утвержденным критериям отбора в национальную команду, есть возможность одного спортсмена взять на усмотрение тренерского штаба. Антон будет включен в состав, если будет готов выступать на тому уровне, на котором выступал ранее, — сказал Драчев. — Надеемся, что он сможет подойти к январским этапам или к сбору в феврале в хорошей форме».