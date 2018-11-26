Драчев: Шипулин выступит на январских этапах Кубка мира, если наберет форму

Шипулин, занявший в прошлом сезоне третье место в общем зачете Кубка мира, пропустит первые три этапа турнира, поскольку его готовность не позволяет ему конкурировать с ведущими биатлонистами мира.
В межсезонье 31-летний спортсмен всерьез рассматривал вариант окончания карьеры.
«Согласно утвержденным критериям отбора в национальную команду, есть возможность одного спортсмена взять на усмотрение тренерского штаба. Антон будет включен в состав, если будет готов выступать на тому уровне, на котором выступал ранее, — сказал Драчев. — Надеемся, что он сможет подойти к январским этапам или к сбору в феврале в хорошей форме».
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи и бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира, а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете.