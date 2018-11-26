Члены правления Союза биатлонистов России отказались от получения зарплаты
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) отказались от получения зарплаты. Об этом на
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) отказались от получения зарплаты. Об этом на
Новая команда управленцев пришла в СБР в мае, Драчев на посту президента организации сменил Александра Кравцова.
«Никто в правлении заработной платы не получает», — сказал Драчев.
Глава организации также отметил, что СБР вдове сократил административные расходы, что позволяет оказывать больше поддержки региональным федерациям.