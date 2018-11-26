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14:26 (мск), источник: ТАСС

Члены правления Союза биатлонистов России отказались от получения зарплаты

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) отказались от получения зарплаты. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Драчев.

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Источник: AFP 2018

Новая команда управленцев пришла в СБР в мае, Драчев на посту президента организации сменил Александра Кравцова.

«Никто в правлении заработной платы не получает», — сказал Драчев.

Глава организации также отметил, что СБР вдове сократил административные расходы, что позволяет оказывать больше поддержки региональным федерациям.

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