Драчев: Подвижек по допинговым делам биатлонистов Слепцовой и Устюгову нет

Источник: РИА "Новости"

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Под подозрение попали уже завершившие карьеру Слепцова и Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

«У нас есть только предварительная информация, никакой дальше работы ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни IBU по нашим четырем спортсменам не ведет», — сказал Драчев.