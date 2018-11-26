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14:48 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Подвижек по допинговым делам биатлонистов Слепцовой и Устюгову нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Допинговые дела олимпийских чемпионов по биатлону Светланы Слепцовой и Евгению Устюгову остаются без движения, новой информации по ним нет. Об этом на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

30 августа Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о возможной причастности четырех российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Под подозрение попали уже завершившие карьеру Слепцова и Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

«У нас есть только предварительная информация, никакой дальше работы ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни IBU по нашим четырем спортсменам не ведет», — сказал Драчев.

Бывшие биатлонисты подозреваются в нарушении антидопинговых правил на основании данных, которые IBU предоставил информатор WADA Григорий Родченков.

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