Вице-президент СБР: Аналогов российским мобильным биатлонным комплексам в Европе нет

«В Москве изготовили мобильное стрельбище, которое грузится в автобус, и за час собирается. Этим автобусам нет аналогов в Европе. Он стоит 3 миллиона рублей и рассчитан на 30 мишенных установок. Это с оружием, с ковриками. Под ключ. Мы свозили этот комплекс в Нижний Новгород, и вот результат — они подали документы на регистрацию, скоро будет у нас 55-й член Союза», — сказал Нуждов журналистам.