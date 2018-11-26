Вице-президент СБР: Аналогов российским мобильным биатлонным комплексам в Европе нет

«В Москве изготовили мобильное стрельбище, которое грузится в автобус, и за час собирается. Этим автобусам нет аналогов в Европе. Он стоит 3 миллиона рублей и рассчитан на 30 мишенных установок. Это с оружием, с ковриками. Под ключ. Мы свозили этот комплекс в Нижний Новгород, и вот результат — они подали документы на регистрацию, скоро будет у нас 55-й член Союза», — сказал Нуждов журналистам.
По словам Нуждова, мобильные комплексы для занятий биатлоном с применением пневматических винтовок пользуются повышенным интересом практически во всех регионах страны. Еженедельно в СБР поступают запросы на установку таких комплексов, в том числе смонтированных на базе специального автобуса.
«Практически за 5 месяцев мы ввели единый стандарт пневматических стрельбищ. Таких комплексов за эти 5 месяцев уже построено 12. Начали с Алтайского края, где президент краевой федерации Сергей Тарасов. Еще Омск, где очень активно работает Яна Романова, Вологда, Ангарск, Кемерово, Вологда, многие другие», — подчеркнул вице-президент СБР.