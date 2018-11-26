Попасть в тройку: биатлонной сборной России поставили задачу
Владимир Драчев видит россиян на пьедестале.
Владимир Драчев видит россиян на пьедестале.
Меньше чем за неделю до старта нового розыгрыша Кубка мира новый руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, какие задачи на сезон стоят перед национальными сборными, спортсменами и тренерами. А также когда в основной состав мужской команды вернется лидер последних лет Антон Шипулин и почему главным стартом для россиян остается чемпионат мира.
Обновленная сборная России готовится к первому этапу Кубка мира, который стартует 2 декабря в словенской Поклюке. А новое руководство СБР хочет видеть по итогам сезона команду в топ-3 мирового рейтинга.
Основная задача — удержаться в тройке на Кубке наций, где мы были четвертыми. Понятно, что впереди сильные страны — Норвегия, Германия, Франция, и с их лидерами нам пока сложно бороться. Но мы попытаемся компенсировать это плотностью результатов. Надеемся и на мужскую, и на женскую команду.
По словам руководителя СБР, задачей отбора в нынешнем году было не выбирать лучших из тех, кто уже входил в команду, а просмотреть максимально широкий круг кандидатов.
— Как мы и обещали, все основные спортсмены были допущены к старту — кто не смог показать результат, пусть не огорчается, буквально через несколько недель будут еще старты. Дверь открыта для всех, кто будет показывать результат. Мы увидели, как в женскую сборную попали Старых и Ильченко, которые не готовились с командой, но проявили себя и на летнем чемпионате России, и сейчас.
— Как будет организован обмен между командами?
— Мы готовы к ротации — лидеры с Кубка IBU поедут на Кубок мира,
Одной из главных тем, которая волнует и болельщиков, и журналистов, остается текущая форма Шипулина — главная звезда мужской сборной едва не завершил карьеру в межсезонье и до конца года на Кубке мира не стартует.
— По критериям отбора можно взять в основной состав одного спортсмена на усмотрение тренерского штаба, — напомнил Драчев. — И если Шипулин будет готов выступать на том же уровне, что и раньше, то конечно, его включат в команду. Сейчас же он сам говорит, что не хочет занимать 50−60-е места и собирается проверить себя на других стартах — Кубке IBU, «Ижевской винтовке». Мы надеемся, что он сможет подойти к следующим стартам — январским, февральским.
Как сказал Драчев, нынешняя ситуация вокруг Шипулина была предсказуема — но время у Антона еще есть.
Когда он только объявил, что готов дальше работать, готовиться к сезону, мы уже понимали, что к началу сезона он вряд ли успеет. Поэтому дали возможность ему спокойно тренироваться, набирать форму. Может, ему и не надо всю программу чемпионата мира бежать, а выбрать только несколько гонок, в которых он мастер.
Так в шутку сформулировали задачу сборной на ЧМ-2019 — но юмор грустный, ведь на прошлом турнире мы остались вовсе без наград. Тем не менее, чемпионат мира
— Мы надеемся, что команда сможет себя проявить уже на Кубке мира, — отметил Драчев. — Чемпионат мира — это вершина, и мы много лет готовимся именно к нему, проходя этапы КМ как тестовые старты. Потому что многие нюансы, например, подход к стрельбищу, могут отрабатываться только в соревновательном режиме, а не на тренировках. Кубки мира — возможность и заработать, и подвести себя к главному старту. В нынешнем году чемпионат мира стартует 7 марта, как раз в мой день рождения. Очень надеюсь, что команда в смешанной эстафете сможет показать хороший результат.
Но кроме краткосрочной, у тренерского штаба есть и задача на перспективу. Готовить перспективный биатлонистов с прицелом уже на Олимпиаду-2022.
— Важно еще и подтянуть молодежь, которую мы имеем сейчас — Малиновский, Томшин, те девочки, которым сейчас по 18−20 лет. Для нас это едва ли не главное в первый год работы новой системы, системы Анатолия Хованцева. Он вернул методику, которой всегда пользовались в постолимпийские сезоны — много спортсменов, и всех старались пропустить через сборную. Видно, что молодые ребята пока не готовы в полном объеме конкурировать с лидерами, но поработав
Антон Бабошин из Москвы.