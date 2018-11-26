Попасть в тройку: биатлонной сборной России поставили задачу

Источник: Спорт-Экспресс

Меньше чем за неделю до старта нового розыгрыша Кубка мира новый руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, какие задачи на сезон стоят перед национальными сборными, спортсменами и тренерами. А также когда в основной состав мужской команды вернется лидер последних лет Антон Шипулин и почему главным стартом для россиян остается чемпионат мира.

Нужен шаг вперед

Обновленная сборная России готовится к первому этапу Кубка мира, который стартует 2 декабря в словенской Поклюке. А новое руководство СБР хочет видеть по итогам сезона команду в топ-3 мирового рейтинга.

Основная задача — удержаться в тройке на Кубке наций, где мы были четвертыми. Понятно, что впереди сильные страны — Норвегия, Германия, Франция, и с их лидерами нам пока сложно бороться. Но мы попытаемся компенсировать это плотностью результатов. Надеемся и на мужскую, и на женскую команду.

По словам руководителя СБР, задачей отбора в нынешнем году было не выбирать лучших из тех, кто уже входил в команду, а просмотреть максимально широкий круг кандидатов.

— Как мы и обещали, все основные спортсмены были допущены к старту — кто не смог показать результат, пусть не огорчается, буквально через несколько недель будут еще старты. Дверь открыта для всех, кто будет показывать результат. Мы увидели, как в женскую сборную попали Старых и Ильченко, которые не готовились с командой, но проявили себя и на летнем чемпионате России, и сейчас.

— Как будет организован обмен между командами?

— Мы готовы к ротации — лидеры с Кубка IBU поедут на Кубок мира, кто-то — в обратном направлении. Это нормально. И, конечно, мы надеемся на «Ижевскую винтовку». Что там проявят себя те, кто хорошо выступал в прошлые годы, но сейчас никуда не попал, как Цветков.

Шипулина ждут в команде

Одной из главных тем, которая волнует и болельщиков, и журналистов, остается текущая форма Шипулина — главная звезда мужской сборной едва не завершил карьеру в межсезонье и до конца года на Кубке мира не стартует.

— По критериям отбора можно взять в основной состав одного спортсмена на усмотрение тренерского штаба, — напомнил Драчев. — И если Шипулин будет готов выступать на том же уровне, что и раньше, то конечно, его включат в команду. Сейчас же он сам говорит, что не хочет занимать 50−60-е места и собирается проверить себя на других стартах — Кубке IBU, «Ижевской винтовке». Мы надеемся, что он сможет подойти к следующим стартам — январским, февральским.

Как сказал Драчев, нынешняя ситуация вокруг Шипулина была предсказуема — но время у Антона еще есть.

Когда он только объявил, что готов дальше работать, готовиться к сезону, мы уже понимали, что к началу сезона он вряд ли успеет. Поэтому дали возможность ему спокойно тренироваться, набирать форму. Может, ему и не надо всю программу чемпионата мира бежать, а выбрать только несколько гонок, в которых он мастер.

Выступить не хуже

Так в шутку сформулировали задачу сборной на ЧМ-2019 — но юмор грустный, ведь на прошлом турнире мы остались вовсе без наград. Тем не менее, чемпионат мира по-прежнему приоритет.

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— Мы надеемся, что команда сможет себя проявить уже на Кубке мира, — отметил Драчев. — Чемпионат мира — это вершина, и мы много лет готовимся именно к нему, проходя этапы КМ как тестовые старты. Потому что многие нюансы, например, подход к стрельбищу, могут отрабатываться только в соревновательном режиме, а не на тренировках. Кубки мира — возможность и заработать, и подвести себя к главному старту. В нынешнем году чемпионат мира стартует 7 марта, как раз в мой день рождения. Очень надеюсь, что команда в смешанной эстафете сможет показать хороший результат.

Но кроме краткосрочной, у тренерского штаба есть и задача на перспективу. Готовить перспективный биатлонистов с прицелом уже на Олимпиаду-2022.

— Важно еще и подтянуть молодежь, которую мы имеем сейчас — Малиновский, Томшин, те девочки, которым сейчас по 18−20 лет. Для нас это едва ли не главное в первый год работы новой системы, системы Анатолия Хованцева. Он вернул методику, которой всегда пользовались в постолимпийские сезоны — много спортсменов, и всех старались пропустить через сборную. Видно, что молодые ребята пока не готовы в полном объеме конкурировать с лидерами, но поработав год-два, они придут к тем же показателям.